Речь идет о холсте "Святой Себастьян, за которым ухаживают два ангела". Работу над ним Рубенс завершил более 400 лет назад.

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Во сколько картина обошлась новому владельцу

На холсте изображен римский солдат Себастьян, пронизан стрелами. Мужчину оставили умирать после того, как он обратился в христианство. Ему решили помочь ангелы.

Любопытно! Стоимость картины оценивалась в сумму от 5 до 7,7 миллиона долларов. 5 июля ее продали более чем за 6,3 миллиона. Кто новый владелец – пока неизвестно.

Почему возникла путаница с автором

В последний раз след картины фиксировали еще в начале 1730-х годов – в семье Спинолы, генуэзских покровителей художника. Впоследствии она потерялась на три столетия, пока не появилась в американском штате Миссури в 1963 году.

Интересно, что в 2008 году холст уже выставлялся на аукционе Sotheby's. Но из-за отсутствия данных о его происхождении автора идентифицировали неправильно. Тогда картину продали как произведение французского художника Лорана де ла Ира.



"Святой Себастьян, за которым ухаживают два ангела", Рубенс / Фото Sotheby's

Настоящего автора помог установить рентгеновский анализ. Ученые также обнаружили изменения в окончательном варианте картины. Рубенс изобразил Святого Себастьяна лицом в другую сторону, а также уронил еще одну стрелу, пронзившую его правое бедро.

Эта прекрасно сохранившаяся картина, полная итальянского опыта Рубенса, является доказательством того, что даже имена великих художников могут быть утрачены для истории.

– объяснил Джордж Гордон из отдела картин старых мастеров Sotheby's.