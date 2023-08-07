Известно, что настоящее сокровище женщина нашла в городе Нинбо, расположенном в провинции Чжэцзян.

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20 июля, вскоре после переезда в новую съемную квартиру, Цзян решила провести генеральную уборку, во время которой обнаружила спрятанный за шкафом сейф. Она открыла его и обнаружила внутри небольшой пакет, в котором хранились разные ценности.

Среди них было:

пять депозитных сертификатов,

несколько ювелирных изделий, включая блестящие золотые кольца и изысканные ожерелья.

Общая нарицательная стоимость депозитных сертификатов составляла чуть более 2 миллионов гривен.

Женщина решила не оставлять себе клад

Цзян Цзинпин решительно придерживается принципа не присваивать себе то, что не принадлежит ей. Стремясь найти законных владельцев, женщина из Китая обратилась в органы местного самоуправления. В ходе расследования удалось установить, что бывшие владельцы этой квартиры, пожилые супруги, уже покинули этот мир.

Недвижимость была продана их наследниками, не имевшими представления о ценностях внутри. Сейчас стражи порядка активно пытаются связаться с ними, чтобы передать найденные ценности.

Эта история приобрела огромную популярность в социальных сетях. Пользователи высоко оценили честность и порядочность женщины.



Женщина нашла в съемной квартире тайник / Фото South China Morning Post

Раньше американец нашел на своем кукурузном поле 700 редких золотых долларов. Это монеты времен Гражданской войны, стоимость которых может достигать миллионов. Официальный дилер монет GovMint уже окрестил эту находку "Великим Кентуккийским кладом".

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