Пожилые супруги из Японии покоряют инстаграм стильными парными костюмами: 20 лучших образов

08:24

Мистер Бон и миссис Пон из Японии завоевали расположение сотен тысяч людей в интернете, ведь они – олицетворение идеальной пары. Глядя на них, появляется вера в то, что любовь может быть вечной, а в мире есть люди, которые подходят друг другу как частички пазла.