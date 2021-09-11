Студенты Университета Миннесоты забрасывают свою обувь на дерево – и никто не знает, почему
Источник:Atlas Obscura
Среди студентов из Университета Миннесоты бытует странная традиция. Они забрасывают свою обувь на дерево возле моста Вашингтон-авеню, который соединяет территорию кампуса вдоль реки Миссисипи.
Интерес к обувному дереву с годами настолько вырос, что сейчас оно стало местной достопримечательностью. Хотя до сих пор никто точно не знает, откуда взялась такая традиция.
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Свисают сотни пар обуви
Дерево, вида каркас западный, растет над обрывом реки, а его кроны достигают моста. Считается, что первую пару обуви на него забросили примерно 50 лет назад. С тех пор их численность увеличилась до несколько сотен.
Обувное дерево / Фото Continuum.umn
Проходя по мосту Вашингтон-авеню, среди ветвей можно увидеть ботинки, кроссовки, тапочки и даже коньки.
Сотни пар обуви свисают на ветках / Фото Continuum.umn
Еще сотни пар лежат под мостом. Смешанные с листьями и землей, они видимо стали неудачными попытками своих бывших владельцев.
Много обуви лежат на земле под деревом / Фото Continuum.umn
Теории о происхождении обувного дерева
Почему так много студентов забросили свою обувь на дерево – остается загадкой, поскольку ни одного из них не удалось поймать на "преступлении". Однако есть некоторые предположения.
- Одна из теорий гласит, что так студенты праздновали потерю невинности.
- Другая же утверждает, что выпускники заведения вывешивают обувь, чтобы оставить свой след в университете.
- Но вероятнее всего традиция началась банально: однажды кто-то случайно бросил свою обувь на дерево, а все остальные просто начали следовать его примеру.
Сейчас существует несколько теорий о происхождении обувного дерева / Фото Continuum.umn