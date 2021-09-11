Інтерес до взуттєвого дерева з роками настільки зростав, що зараз воно стало місцевою пам’яткою. Хоча досі ніхто достеменно не знає, звідки взялася така традиція.

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Звисають сотні пар взуття

Дерево, виду каркас західний, росте над обривом річки, а його крони досягають моста. Вважається, що першу пару взуття на нього закинули приблизно 50 років тому. З того часу їх чисельність збільшилася до кілька сотень.



Взуттєве дерево / Фото Continuum.umn

Проходячи по мосту Вашингтон-авеню, серед гілок можна побачити черевики, кросівки, капці і навіть ковзани.



Сотні пар взуття звисають на гілках / Фото Continuum.umn

Ще сотні пар лежать під мостом. Змішані з листям та землею, вони очевидно стали невдалими спробами своїх колишніх власників.



Багато взуття лежать на землі під деревом / Фото Continuum.umn

Теорії про походження взуттєвого дерева

Чому так багато студентів закинули своє взуття на дерево – залишається загадкою, оскільки жодного з них не вдалося зловити на "злочині". Проте існують деякі припущення.

Одна з теорій говорить, що так студенти святкували втрату невинності .

. Інша ж стверджує, що випускники закладу вивішують взуття, щоб залишити свій слід в університеті.

Але найвірогідніше традиція почалася банально: одного разу хтось випадково кинув своє взуття на дерево, а всі інші просто почали наслідувати його приклад.



Наразі існує кілька теорій про походження взуттєвого дерева / Фото Continuum.umn