Интерес к обувному дереву с годами настолько вырос, что сейчас оно стало местной достопримечательностью. Хотя до сих пор никто точно не знает, откуда взялась такая традиция.

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Свисают сотни пар обуви

Дерево, вида каркас западный, растет над обрывом реки, а его кроны достигают моста. Считается, что первую пару обуви на него забросили примерно 50 лет назад. С тех пор их численность увеличилась до несколько сотен.



Обувное дерево / Фото Continuum.umn

Проходя по мосту Вашингтон-авеню, среди ветвей можно увидеть ботинки, кроссовки, тапочки и даже коньки.



Сотни пар обуви свисают на ветках / Фото Continuum.umn

Еще сотни пар лежат под мостом. Смешанные с листьями и землей, они видимо стали неудачными попытками своих бывших владельцев.



Много обуви лежат на земле под деревом / Фото Continuum.umn

Теории о происхождении обувного дерева

Почему так много студентов забросили свою обувь на дерево – остается загадкой, поскольку ни одного из них не удалось поймать на "преступлении". Однако есть некоторые предположения.

Одна из теорий гласит, что так студенты праздновали потерю невинности.

Другая же утверждает, что выпускники заведения вывешивают обувь, чтобы оставить свой след в университете.

Но вероятнее всего традиция началась банально: однажды кто-то случайно бросил свою обувь на дерево, а все остальные просто начали следовать его примеру.



Сейчас существует несколько теорий о происхождении обувного дерева / Фото Continuum.umn