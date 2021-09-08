Журналист из Бруклина Ричард Ларсон в своем твиттере поделился забавным фото. На нем он сопровождает кота в специальной коляске на свадебной церемонии. Внешний вид и чрезмерная серьезность домашнего любимца вызвали восторг пользователей, поэтому совсем не удивительно, что фото быстро стало вирусным в сети.

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Публикация журналиста собрала более 800 тысяч лайков, почти 150 тысяч ретвитов, 3000 комментариев и множество мемов.

Вернулся домой со свадьбы, где моей задачей было сопровождать носителя кольца,

– написал Ларсон в публикации.

Элегантный, с бабочкой, в цветах. Но больше всего пользователям пришелся по душе его надменный и высокомерный взгляд, которым он презрительно смотрит на людей. Некоторые даже приравняли пушистого к известному киноперсонажу – Дону Корлеоне из фильма Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец".

А теперь ты приходишь ко мне и говоришь: "Дон Котлеоне, я хочу справедливости". Но ты просишь без уважения. Ты не предлагаешь кошачью мяту. Тебе и в голову не пришло назвать меня кошачьим отцом. Нет, ты приходишь в мой дом в день свадьбы моей дочери и просишь меня об убийстве за деньги.

Такая же энергия

Он очень похож на кота из сериала "Аббатство Даунтон". Обходит ли он свои владения каждое утро, заходя в домик викария на чай и ежедневную игру в крибидж, а потом уходит в кабинет, чтобы закончить переписку со своим адвокатом?

Пользователи сети предположили, что с моноклем и человеческими усами четвероногий выглядел бы еще более представительным.

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