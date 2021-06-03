Специально для проведения этого соревнования рыбаков в озеро Саут-Холстон запустят малоротого окуня, которого пометят биркой. Это сделают 12 июня в 12:01. Конкурс закончится в 23:59 13 июня, Отведенного времени должно хватить, чтобы поймать рыбу.

Это интересно Азарт с индейскими корнями: 5 самых известных племенных казино в США

Если вам повезет поймать этого помеченного окуня, которого ласково называют Ol Walter 2.0, вы получите 100 тысяч долларов,

– говорится в сообщении компании.

Принять участие в соревновании приглашают всех – для этого не нужно регистрироваться или платить вступительные взносы. Рыбакам разрешается использовать любые живые или искусственные приманки. Для получения приза есть только одно обязательное условие –окуня нужно поймать с помощью удочки и катушки.

На тему Рыбалка на 1,5 миллиона долларов: в Йемене в теле кашалота нашли ценное вещество