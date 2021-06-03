Один из мужчин, которые ловили рыбу в Аденском заливе на юге Йемена, заметил тело кашалота. Рыбак оказался довольно осведомленным, поэтому сразу предположил, что в теле животного может находиться ценное вещество.

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Энтузиасты вытащили кита и разрезали его тушу. Мужчины рассказывают, что аромат был довольно неприятным, но они "почувствовали запах денег." Полученные от продажи амбры 1,5 миллиона долларов рыбаки распределили поровну. Часть денег они отдали людям, которые помогали им, а также – бедным жителям поселения.

Молодым людям действительно повезло, ведь после продажи ценного вещества им удалось приобрести новую недвижимость, автомобили и лодки. Кроме того, некоторые даже готовятся к свадьбе.

Мы планируем и в дальнейшем выходить в море, даже если ничего не будем находить, ведь это в нашей крови,

– подчеркивают рыбалки.

Что известно о веществе

Амбра – ценное вещество, которое широко применяют в парфюмерии. Именно оно помогает запахам не выветриваться из жидкости. Специалисты отмечают, что оно способно производиться только в брюхе кашалота. Более того, найти его – настоящая удача, ведь вещество содержится только в телах самцов, а это всего 1 – 1,5% животных.

Известно, что амбра образуется в результате выделения вяжущего вещества, что помогает клювам кальмаров, которыми питается киты, проходить через пищеварительную систему.