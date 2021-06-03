Спеціально для проведення цього змагання рибалок в озеро Саут-Холстон запустять малоротого окуня, якого позначать ярликом. Це зроблять 12 червня о 12:01. Учасники матимуть півтори доби, щоб виловити рибу. Конкурс завершиться о 23:59 13 червня.

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Якщо вам пощастить зловити цього позначеного окуня, якого ласкаво називають Ol Walter 2.0, ви отримаєте 100 тисяч доларів,

– йдеться у повідомленні від компанії.

Взяти участь у змаганні запрошують усіх – для цього не потрібно реєструватися чи платити вступні внески. Рибалкам дозволяється використовувати будь-які живі або штучні наживки. Для отримання призу є лише одна обов'язкова умова – окуня потрібно виловити за допомогою вудочки та котушки.

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