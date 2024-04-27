Детали сообщили организаторы мероприятия – VINIL Concert agency.

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У молодого исполнителя, который уже успел стать чрезвычайно популярным среди поклонников, есть большая амбициозная цель – вытеснить российские треки из всех топ-чартов. И это артисту прекрасно удается, ведь его песни "Поричка", "Не молчи", "Ждет дома", "Ты такая красивая", "В пустой комнате", "Ночью", "Ниже ростом" и многие другие с легкостью залетают в тренды ютуба, собирают миллионы просмотров и завоевывают сердца слушателей.

Песни YAKTAK точно сочетаются с жизненными переживаниями каждого из нас! Ведь он поет на языке души, поэтому у него есть что Вам сказать. Прекрасной возможностью станет большой сольный концерт 15 июня в Киеве в Stereo Plaza! Гостей вечера ждут самые популярные песни исполнителя, новые премьеры и звездные гости!,

– приглашают на концерт организаторы VINIL Concert agency.

Обратите внимание! Часть средств с концерта отправят на ВСУ, а также на концерте инициируют сбор на авто для сил специальных операций.

Афиша и билеты

Концертный тур YAKTAK состоится:

18 мая – Запорожье;

19 мая – Желтые-Воды;

20 мая – Знаменка;

21 мая – Шпола;

22 мая – Христиновка;

29 мая – Могилев-Подольский;

30 мая – Виньковцы;

31 мая – Деражня;

1 июня – Хмельницкий;

2 июня – Староконстантинов;

5 июня – Полонное;

6 июня – Волочиск;

7 июня – Тернополь;

8 июня – Каменец-Подольский;

9 июня – Черновцы;

12 июня – Шепетовка;

13 июня – Нетешин;

15 июня – Киев;

16 июня – Коростень;

19 июня – Черняхов;

20 июня – Коростышев;

21 июня – Тростянец;

22 июня – Ладыжн;

23 июня – Тульчин;

7 июля – Львов.

Билеты вы можете приобрести по ссылке.



YAKTAK выступит с большим сольным концертом / Фото VINIL Concert agency