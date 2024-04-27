Детали сообщили организаторы мероприятия – VINIL Concert agency.

Смотрите также Легенда электронной музыки SCHILLER возвращается в Украину: билеты и афиша

У молодого исполнителя, который уже успел стать чрезвычайно популярным среди поклонников, есть большая амбициозная цель – вытеснить российские треки из всех топ-чартов. И это артисту прекрасно удается, ведь его песни "Поричка", "Не молчи", "Ждет дома", "Ты такая красивая", "В пустой комнате", "Ночью", "Ниже ростом" и многие другие с легкостью залетают в тренды ютуба, собирают миллионы просмотров и завоевывают сердца слушателей.

Песни YAKTAK точно сочетаются с жизненными переживаниями каждого из нас! Ведь он поет на языке души, поэтому у него есть что Вам сказать. Прекрасной возможностью станет большой сольный концерт 15 июня в Киеве в Stereo Plaza! Гостей вечера ждут самые популярные песни исполнителя, новые премьеры и звездные гости!,
– приглашают на концерт организаторы VINIL Concert agency.

Афиша и билеты

Концертный тур YAKTAK состоится:

  • 18 мая – Запорожье;
  • 19 мая – Желтые-Воды;
  • 20 мая – Знаменка;
  • 21 мая – Шпола;
  • 22 мая – Христиновка;
  • 29 мая – Могилев-Подольский;
  • 30 мая – Виньковцы;
  • 31 мая – Деражня;
  • 1 июня – Хмельницкий;
  • 2 июня – Староконстантинов;
  • 5 июня – Полонное;
  • 6 июня – Волочиск;
  • 7 июня – Тернополь;
  • 8 июня – Каменец-Подольский;
  • 9 июня – Черновцы;
  • 12 июня – Шепетовка;
  • 13 июня – Нетешин;
  • 15 июня – Киев;
  • 16 июня – Коростень;
  • 19 июня – Черняхов;
  • 20 июня – Коростышев;
  • 21 июня – Тростянец;
  • 22 июня – Ладыжн;
  • 23 июня – Тульчин;
  • 7 июля – Львов.

YAKTAK выступит с большим сольным концертом
YAKTAK выступит с большим сольным концертом / Фото VINIL Concert agency