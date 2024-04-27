Деталі повідомили організатори заходу – VINIL Concert agency.
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У молодого виконавця, який вже встиг стати надзвичайно популярним серед шанувальників, є велика амбітна ціль – витіснити російські треки зі всіх топ-чартів. І це артистові чудово вдається, адже його пісні "Порічка", "Не мовчи", "Чекає вдома", "Ти така вродлива", "В пустій кімнаті", "Уночі", "Нижча зростом" та багато інших з легкістю залітають в тренди ютубу, збирають мільйони переглядів та завойовують серця слухачів.
Пісні YAKTAK влучно поєднуються з життєвими переживаннями кожного з нас! Адже він співає мовою душі, тож у нього є що Вам сказати. Чудовою нагодою стане великий сольний концерт 15 червня у Києві в Stereo Plaza! На гостей вечора чекатимуть найпопулярніші пісні виконавця, нові прем'єри та зіркові гості!,
– запрошують на концерт організатори VINIL Concert agency.
Афіша та квитки
Концертний тур YAKTAK відбудеться:
- 18 травня – Запоріжжя;
- 19 травня – Жовті-Води;
- 20 травня – Знам'янка;
- 21 травня – Шпола;
- 22 травня – Христинівка;
- 29 травня – Могилів-Подільський;
- 30 травня – Віньківці;
- 31 травня – Деражня;
- 1 червня – Хмельницький;
- 2 червня – Старокостянтинів;
- 5 червня – Полонне;
- 6 червня – Волочиськ;
- 7 червня – Тернопіль;
- 8 червня – Кам'янець-Подільський;
- 9 червня – Чернівці;
- 12 червня – Шепетівка;
- 13 червня – Нетішин;
- 15 червня – Київ;
- 16 червня – Коростень;
- 19 червня – Черняхів;
- 20 червня – Коростишів;
- 21 червня – Тростянець;
- 22 червня – Ладижн;
- 23 червня – Тульчин;
- 7 липня – Львів.
YAKTAK виступить із великим сольним концертом / Фото VINIL Concert agency