Концерт відбудеться 14 червня на Концертній Арені "Малевич". Початок події о 19:30.
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Що відомо про виступ SCHILLER
Проєкт німецького продюсера Крістофера фон Дейлена SCHILLER швидко став одним з найбільших концертних проєктів Німеччини та отримав широке визнання критиків у всьому світі. Завдяки своїй пристрасті до музики, він створює унікальну атмосферу та використовує енергетику публіки для свого сету, роблячи вечір незабутнім.
Шиллер не ховається за вже звичними та успішними роботами, а перебуває у постійному пошуку нових форм та творчих ідей. Серед партнерів Шиллера зі співпраці – Томас Ді з "Fantatische Vier", Майк Олдфілд, Cosmic Baby, Міла Мар, Майк Резерфорд і Сара Брайтман.
Не пропустіть цю унікальну можливість насолодитися виступом легенди, великого майстра електронної музики SCHILLER! Квитки ви можете придбати за посиланням.
Легенда електронної музики SCHILLER повертається в Україну / Karabas