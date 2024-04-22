Концерт відбудеться 14 червня на Концертній Арені "Малевич". Початок події о 19:30.

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Що відомо про виступ SCHILLER

Проєкт німецького продюсера Крістофера фон Дейлена SCHILLER швидко став одним з найбільших концертних проєктів Німеччини та отримав широке визнання критиків у всьому світі. Завдяки своїй пристрасті до музики, він створює унікальну атмосферу та використовує енергетику публіки для свого сету, роблячи вечір незабутнім.

Шиллер не ховається за вже звичними та успішними роботами, а перебуває у постійному пошуку нових форм та творчих ідей. Серед партнерів Шиллера зі співпраці – Томас Ді з "Fantatische Vier", Майк Олдфілд, Cosmic Baby, Міла Мар, Майк Резерфорд і Сара Брайтман.

Зверніть увагу! Виконавцю не байдужа доля України та її громадян, оскільки на своїх виступах він завжди виражав підтримку нашій країні. Його музика має магічну силу пробуджувати надію в найважчі моменти. Подія у Львові обіцяє бути ковтком свіжого повітря та підтримкою в такі нелегкі часи.

Не пропустіть цю унікальну можливість насолодитися виступом легенди, великого майстра електронної музики SCHILLER! Квитки ви можете придбати за посиланням.



Легенда електронної музики SCHILLER повертається в Україну / Karabas