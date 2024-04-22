Концерт состоится 14 июня на Концертной Арене "Малевич". Начало события в 19:30.

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Что известно о выступлении SCHILLER

Проект немецкого продюсера Кристофера фон Дейлена SCHILLER быстро стал одним из крупнейших концертных проектов Германии и получил широкое признание критиков во всем мире. Благодаря своей страсти к музыке, он создает уникальную атмосферу и использует энергетику публики для своего сета, делая вечер незабываемым.

Шиллер не прячется за уже привычными и успешными работами, а находится в постоянном поиске новых форм и творческих идей. Среди партнеров Шиллера по сотрудничеству – Томас Ди с "Fantatische Vier", Майк Олдфилд, Cosmic Baby, Мила Мар, Майк Резерфорд и Сара Брайтман.

Обратите внимание! Исполнителю не безразлична судьба Украины и ее граждан, поскольку на своих выступлениях он всегда выражал поддержку нашей стране. Его музыка имеет магическую силу пробуждать надежду в самые трудные моменты. Событие во Львове обещает быть глотком свежего воздуха и поддержкой в такие нелегкие времена.

Не упустите эту уникальную возможность насладиться выступлением легенды, великого мастера электронной музыки SCHILLER! Билеты вы можете приобрести по ссылке.



Легенда электронной музыки SCHILLER возвращается в Украину / Karabas