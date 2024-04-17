Детали сообщили в пресс-службе ART MIRROR FEST.

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Известно, что со сцены Malevich Concert Arena будут выступать KOLA, DANTES, THEKAKOMOMA, NAZVA, OKS, OSTROVSKYI, OTOY, XAC и другие молодые исполнители и ди-джеи!

На фестивале будет действовать 3 локации:

главная сцена, где будут выступать известные артисты,

лайт сцена, которая представит новых артистов,

лаундж зона – место, где можно хорошо отдохнуть под сеты диджеев, потанцевать и круто провести время с любимым человеком, друзьями или найти новые знакомства.

Справка. Билеты вы можете приобрести по ссылке.



Во Львове основали новый фестиваль молодой музыки / Фото Karabas

Как отмечают организаторы, часть средств будет передана на нужды ВСУ.