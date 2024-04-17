Детали сообщили в пресс-службе ART MIRROR FEST.
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Известно, что со сцены Malevich Concert Arena будут выступать KOLA, DANTES, THEKAKOMOMA, NAZVA, OKS, OSTROVSKYI, OTOY, XAC и другие молодые исполнители и ди-джеи!
На фестивале будет действовать 3 локации:
- главная сцена, где будут выступать известные артисты,
- лайт сцена, которая представит новых артистов,
- лаундж зона – место, где можно хорошо отдохнуть под сеты диджеев, потанцевать и круто провести время с любимым человеком, друзьями или найти новые знакомства.
Во Львове основали новый фестиваль молодой музыки / Фото Karabas
Как отмечают организаторы, часть средств будет передана на нужды ВСУ.