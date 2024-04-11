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"Восстание Штатов"

Жанры: драма, экшн

Долгожданная новая пятая режиссерская работа Алекса Гарленда от культовой американской студии А24. Эпический фильм с бюджетом более 70 миллионов долларов приглашает зрителей в увлекательное, полное адреналина путешествие недалеким будущим с группой журналистов по Соединенным Штатам во время эскалации гражданской войны, охватившей всю страну.

Трейлер фильма "Восстание Штатов": смотрите видео

"Паучье логово"

Жанры: триллер, ужасы

30-летний Калеб перебивается подработками, иногда торгует коллекционными кроссовками и собирает экзотических животных. С рвением коллекционера он заполняет свою комнату аквариумами со всевозможными жуткими существами. Последняя покупка – небольшой паук, приобретенный в подсобном помещении местного контрабандистского магазина. Не подозревая, что паук очень агрессивный и ядовитый, Калеб принес его домой. Паук убегает из коробки и откладывает огромное количество яиц. Всего за несколько часов здание превращается в жуткую колонию гигантских и быстрых пауков. Главная проблема в том, что этот паук может убить человека одним укусом, и размножаются они с бешеной скоростью.

Трейлер фильма "Паучье логово": смотрите видео

"Почерк киллера"

Жанры: триллер, боевик, криминал

История рассказывает о Дэне Лоусоне, детективе из Чикаго, который едет в Шотландию, чтобы связаться с шотландским детективом. Глен Бойд рассказывает о возрождении серийного убийцы, чьи преступления совпадают с нераскрытым делом, которое он расследовал пять лет назад в Чикаго.

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"Укротительница драконов"

Жанры: семейный, анимация

В древнем Китае драконы когда-то были друзьями людей, но жадность погубила их союз, и на этих волшебных существ началась охота. Спустя годы в отдаленной крепости молодая девушка-рабыня Пин заводит маловероятную дружбу с настоящим драконом.

Трейлер фильма "Укротительница драконов": смотрите видео

"Эми Уайнхаус: Back To Black"

Жанр: байопик

Чрезвычайная история Эми Уайнхауз, которая расскажет о создании ее революционного альбома "Back to Black". Рассказанная с точки зрения Эми и вдохновленная ее глубоко личными текстами, лента раскроет феномен одной из величайших исполнительниц всех времен!

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"Я и Феликс"

Жанр: драма

В провинциальном городке в постсоветской Украине Ольга (Анастасия Карпенко) воспитывает сына Тимофея. Отец мальчика постоянно исчезает, поэтому Тимофей его почти не знает. Когда у бабушки появляется новый спутник жизни Феликс (Юрий Издрик), мальчик быстро находит с ним общий язык. Харизматичный дедушка никогда не отказывается от рюмки и часто вспоминает, как воевал в Афганистане. Феликс, не стесняясь, делится с малышами своей жизненной мудростью и всегда и во всем защищает их.

Трейлер фильма "Я и Феликс": смотрите видео