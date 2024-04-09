Именно так интригуют зрителя сами создатели украинского Cabaret show. Об этом организаторы рассказали журналистам Развлечения 24.

Смотрите также Фильм Птушкина "Мы, наши любимцы и война": киноновинки недели, которые вы не можете пропустить

Что известно о шоу

В этой премьере Харьковский независимый музыкальный театр "057" развеивает стереотипы о театре и превращает эмоции в искусство. Убедиться в этом львовяне смогут уже 11 апреля в 19:00 во Дворце культуры железнодорожников "РОКС" (ул. Федьковича, 54/56).

В шоу-кабаре "Свободные" от Музыкального театра "057" зрители становятся активными участниками действа – от момента, когда открываются двери кабаре, каждый присутствующий оказывается в другом мире, в центре всех события.

Вы не просто смотрите на артистов, вы взаимодействуете с ними. Ваши реакции, ваши эмоции, – все это становится частью спектакля. Вы рядом с героями, слушаете их рассказы, танцуете вместе с ними и даже можете влиять на ход событий,

– рассказали в Театре "057".

Во Львове покажут шоу-кабаре "Свободные" от Харьковского театра / Фото предоставлены 24 Каналу

Премьера "Свободные" создает атмосферу, где граница между сценой и залом исчезает. На глазах у зрителей разворачивается интерактивное искусство, способное ломать стереотипы и дарить совершенно новый опыт. Музыка, действие, эмоции, – все творится здесь и сейчас.

Справка. Билеты на украинское шоу-кабаре "Свободные" вы можете приобрести по ссылке. Продолжительность – 1,5 часа. Внимание! Шоу для зрителей 18+.