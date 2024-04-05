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"Материнский инстинкт"

Жанры: триллер, драма

Элис и Селин кажется, что у них есть все: у каждой дома полная чаша – любящие мужья, дети, комфортная жизнь в богатом пригороде. А также их соседская и крепкая дружба. Трагический случай уничтожает идеальную гармонию. Чувство вины, подозрительность и паранойя сочетаются, чтобы уничтожить дружбу и, возможно, их жизнь.

Трейлер фильма "Материнский инстинкт": смотрите видео

"Мы, наши любимцы и война"

Жанр: документальный

Этот фильм – попытка показать события в Украине под другим углом, через отношения людей и животных, которые стали как свидетелями, так иногда и жертвами этой войны. Главные герои фильма – это не только кошки, собаки, медведи, львы, лемуры и йеменский хамелеон по имени "Игорь", но и люди, которые спасают их, рискуя своей жизнью. В ленте задействовано много иностранцев, для которых героизм украинцев во время спасения животных стал настоящим открытием.

Трейлер фильма "Мы, наши любимцы и война": смотрите видео

"Омен: начало"

Жанр: ужасы

"Первый Омен" – будущий художественный фильм режиссера Аркаши Стивенсона по сценарию Стивенсона и Тима Смита. Приквел к фильму "Омен".

Трейлер фильма "Омен: начало": смотрите видео

"Пламенное небо"

Жанры: комедия, романтика

Молодой писатель Леон решает пожить в доме своего друга на берегу моря. Здесь он стремится найти вдохновение и завершить книгу. Но из-за нового знакомства с очаровательной девушкой Леону все не удается сосредоточиться на работе. Когда в доме появляются еще несколько неожиданных гостей, вспыхивает лесной пожар. Оказавшись в ловушке пламени, герои начинают сближаться.

Трейлер фильма "Пламенное небо": смотрите видео

"Последнее дыхание"

Жанр: триллер

В ближайшем будущем запасы воздуха станут недостаточными, что заставит мать и дочь бороться за выживание, когда прибудут двое незнакомцев, которые отчаянно нуждаются в убежище, насыщенного кислородом.

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"Сезон охоты"

Жанр: комедия

В деревне продается дом мечты на лоне природы. Для семейной пары с двумя детьми – это идеальная возможность наконец-то выбраться из тесной столичной квартиры и покинуть ад города. Но мечта быстро превращается в ужас, когда они понимают, что доброжелательные соседи используют их прекрасный сад... как охотничьи угодья! Между соседями объявляется война, в которой все средства и методы дозволены!

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"Ты меня любишь?"

Жанр: драма

Девушка Кира, которая только что поступила в театральный вуз, проживает свое взросление из-за разрыва с семьей – ее родители неожиданно для нее разводятся после 20 лет идеальной, как ей казалось, совместной жизни. Кира вынуждена повзрослеть и принять новую реальность на фоне слома старой империи СССР и рождения нового государства Украины.

Трейлер фильма "Ты меня любишь": смотрите видео