Якщо ви досі не знаєте, чим зайнятися на вихідних, читайте матеріал Розваги 24.

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"Материнський інстинкт"

Жанри: трилер, драма

Еліс і Селін здається, що у них є все: у кожної вдома повна чаша – люблячі чоловіки, діти, комфортне життя в заможному передмісті. А також їхня сусідська та міцна дружба. Трагічний випадок знищує ідеальну гармонію. Почуття провини, підозрілість і параноя поєднуються, щоб знищити дружбу і, можливо, їхнє життя.

Трейлер фільму "Материнський інстинкт": дивіться відео

"Ми, наші улюбленці та війна"

Жанр: документальний

Цей фільм – спроба показати події в Україні під іншим кутом, через стосунки людей і тварин, які стали як свідками, так іноді й жертвами цієї війни. Головні герої фільму – це не тільки кішки, собаки, ведмеді, леви, лемури і єменський хамелеон на ім'я "Ігор", а й люди, які рятують їх, ризикуючи своїм життям. У стрічці задіяно багато іноземців, для яких героїзм українців під час порятунку тварин став справжнім відкриттям.

Трейлер фільму "Ми, наші улюбленці та війна": дивіться відео

"Омен: початок"

Жанр: жахи

"Перший Омен" – майбутній художній фільм режисера Аркаші Стівенсона за сценарієм Стівенсона і Тіма Сміта. Приквел до фільму "Омен".

Трейлер фільму "Омен: початок": дивіться відео

"Полум'яне небо"

Жанри: комедія, романтика

Молодий письменник Леон вирішує пожити в будинку свого друга на березі моря. Тут він прагне знайти натхнення і завершити книгу. Але через нове знайомство з чарівною дівчиною Леону все не вдається зосередитися на роботі. Коли в будинку з'являються ще кілька несподіваних гостей, спалахує лісова пожежа. Опинившись у пастці полум'я, герої починають зближуватися.

Трейлер фільму "Полум'яне небо": дивіться відео

"Останній подих"

Жанр: трилер

У найближчому майбутньому запаси повітря стануть недостатніми, що змусить матір і доньку боротися за виживання, коли прибудуть двоє незнайомців, які відчайдушно потребують притулку, насиченого киснем.

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"Сезон полювання"

Жанр: комедія

У селі продається будинок мрії на лоні природи. Для сімейної пари з двома дітьми – це ідеальна можливість нарешті вибратися з тісної столичної квартири й покинути пекло міста. Але мрія швидко перетворюється на жах, коли вони розуміють, що доброзичливі сусіди використовують їхній прекрасний сад... як мисливські угіддя! Між сусідами оголошується війна, в якій всі засоби й методи дозволені!

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"Ти мене любиш?"

Жанр: драма

Дівчина Кіра, яка щойно вступила до театрального вишу, проживає своє дорослішання через розрив із сім'єю – її батьки несподівано для неї розлучаються після 20 років ідеального, як їй здавалося, спільного життя. Кіра змушена подорослішати й прийняти нову реальність на тлі зламу старої імперії СРСР і народження нової держави України.

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