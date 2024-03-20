Як розповіли організатори у релізі для Розваги 24, презентація відбулася у київській книгарні-кав'ярні Старого Лева на Михайлівській.

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Що відомо про книгу "Кий і морозна орда"

Перша книга серії розповідає про мрійливого юнака Кия, у світі якого стається лихо – зима не закінчується. Зі своїм товаришем Чугайстром Кий намагається з'ясувати, чому забарилася весна.

Разом вони вирушають у небезпечну мандрівку, під час якої юнак відважно долає всі перешкоди, бореться зі страшною Морозною ордою та рятує рідну землю.

Довідка. Автором книги є Нік Лисицький. Що є креативним продюсером і популяризатором української міфології. Він – автор філософського фентезі "Казки для дорослих дітей" (2015) та політичного детективу "Цезарі" (2019).

Який вигляд має книга Ніка Лисицького / Фото надані 24 Каналу

Додамо, що найближчими днями у Києві пройдуть ще два літературних івенти, присвячених фентезі "Кий і морозна орда" та українській міфології.

Які літературні івенти ви можете відвідати