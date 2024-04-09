Саме так інтригують глядача самі творці українського Cabaret show. Про це організатори розповіли журналістам Розваги 24.

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Що відомо про шоу

У цій прем'єрі Харківський незалежний музичний театр "057" розвіює стереотипи про театр та перетворює емоції на мистецтво. Переконатися в цьому львів’яни зможуть вже 11 квітня о 19:00 в Палаці культури залізничників "РОКС" (вул. Федьковича, 54/56).

У шоу-кабаре "Вільні" від Музичного театру "057" глядачі стають активними учасниками дійства – від моменту, коли відчиняються двері кабаре, кожен присутній опиняється в іншому світі, в центрі усіх події.

Ви не просто дивитесь на артистів, ви взаємодієте з ними. Ваші реакції, ваші емоції, – усе це стає частиною вистави. Ви поруч із героями, слухаєте їхні розповіді, танцюєте разом із ними й навіть можете впливати на хід подій,

– розповіли у Театрі "057".

У Львові покажуть шоу-кабаре "Вільні" від Харківського театру / Фото надані 24 Каналу

Прем'єра "Вільні" створює атмосферу, де межа між сценою та залом зникає. На очах у глядачів розгортається інтерактивне мистецтво, здатне ламати стереотипи і дарувати абсолютно новий досвід. Музика, дія, емоції, – усе твориться тут і зараз.

Довідка. Квитки на українське шоу-кабаре "Вільні" ви можете придбати за посиланням. Тривалість – 1,5 години. Увага! Шоу для глядачів 18+.