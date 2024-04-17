Деталі повідомили у пресслужбі ART MIRROR FEST.

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Відомо, що зі сцени Malevich Concert Arena виступатимуть KOLA, DANTES, THEKOMAKOMA, NAZVA, OKS, OSTROVSKYI, OTOY, XAC та інші молоді виконавці і ді-джеї!

На фестивалі діятиме 3 локації:

головна сцена, де виступатимуть відомі артисти,

лайт сцена, яка представить нових артистів,

лаундж зона – місце, де можна гарно відпочити під сети діджеїв, потанцювати та круто провести час з коханою людиною, друзями чи знайти нові знайомства.

Довідка. Квитки ви можете придбати за посиланням.



У Львові заснували новий фестиваль молодої музики / Фото Karabas

Як зазначають організатори, частина коштів буде передана на потреби ЗСУ.