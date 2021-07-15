Собаки не знают хороших манер: в Японии в аварии светофора обвинили псов

Светофор в Японии упал на 27 лет раньше запланированного. Полиция считает, что в аварии светофора виноваты собаки.

В городе Судзука, Япония, неожиданно упал шестиметровый столб со светофором. Казалось бы ничего особенного. Однако светофор установили в 1997 году, и по плану он должен был прослужить 50 лет. То есть он не простоял даже до середины срока эксплуатации.

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Столб рухнул еще в феврале 2021 года, и всего несколько месяцев назад полиция выяснила причину аварии. По характеру повреждений они поняли: это была не спланированная акция.

Полиция быстро установила подозреваемых: у них лапки, хвосты и мокрые носы. Ведь на месте происшествия обнаружили большое количество местных жителей, которые прогуливались с собаками. Также выяснилось, что на противоположной стороне улицы стоял точно такой же столб – и он был в полном порядке. Полицейские проверили оба столба на наличие мочевины – и выяснили, что на упавшем столбе ее было в восемь раз больше. А на земле вокруг него – в 42 раза больше, чем на земле у столба, который остался стоять.

Поэтому вывод исследователей – мочевина, вероятно, ускорила скорость коррозии металла, особенно вокруг его основания, и он этого не выдержал.

Даже если индивидуальное количество мочи невелико, повторное нанесение в течение многих месяцев и лет может оказать очень разрушительное воздействие на общественную инфраструктуру,

– пояснил руководитель лаборатории Кодзи Такахаши.

Местные песики никак не прокомментировали обвинения. Чего не скажешь о пользователях сети:

"Это сила мочи".

"Означает ли это, что владельцы собак должны начать носить свои собственные столбы, чтобы их домашние животные делали естественные дела на прогулке?".

"Может быть, нам нужно разработать специальную краску, устойчивую к стиранию?".

"У собак действительно нет манер (от любителя кошек)".

"Не позволяйте своим собакам мочиться на улице".

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