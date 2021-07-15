Собаки не знают хороших манер: в Японии в аварии светофора обвинили псов
Источник:Sora news 24
Светофор в Японии упал на 27 лет раньше запланированного. Полиция считает, что в аварии светофора виноваты собаки.
В городе Судзука, Япония, неожиданно упал шестиметровый столб со светофором. Казалось бы ничего особенного. Однако светофор установили в 1997 году, и по плану он должен был прослужить 50 лет. То есть он не простоял даже до середины срока эксплуатации.
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Столб рухнул еще в феврале 2021 года, и всего несколько месяцев назад полиция выяснила причину аварии. По характеру повреждений они поняли: это была не спланированная акция.
Полиция быстро установила подозреваемых: у них лапки, хвосты и мокрые носы. Ведь на месте происшествия обнаружили большое количество местных жителей, которые прогуливались с собаками. Также выяснилось, что на противоположной стороне улицы стоял точно такой же столб – и он был в полном порядке. Полицейские проверили оба столба на наличие мочевины – и выяснили, что на упавшем столбе ее было в восемь раз больше. А на земле вокруг него – в 42 раза больше, чем на земле у столба, который остался стоять.
Поэтому вывод исследователей – мочевина, вероятно, ускорила скорость коррозии металла, особенно вокруг его основания, и он этого не выдержал.
Даже если индивидуальное количество мочи невелико, повторное нанесение в течение многих месяцев и лет может оказать очень разрушительное воздействие на общественную инфраструктуру,
– пояснил руководитель лаборатории Кодзи Такахаши.
Местные песики никак не прокомментировали обвинения. Чего не скажешь о пользователях сети:
- "Это сила мочи".
- "Означает ли это, что владельцы собак должны начать носить свои собственные столбы, чтобы их домашние животные делали естественные дела на прогулке?".
- "Может быть, нам нужно разработать специальную краску, устойчивую к стиранию?".
- "У собак действительно нет манер (от любителя кошек)".
- "Не позволяйте своим собакам мочиться на улице".
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