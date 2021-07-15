У місті Судзука, Японія, несподівано впав шестиметровий стовп зі світлофором. Здавалося б нічого особливого. Проте світлофор встановили в 1997 році, і за планом він мав прослужити 50 років. Тобто він не простояв навіть до середини терміну експлуатації.

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Стовп звалився ще у лютому 2021 року, і лише декілька місяців тому поліція з'ясувала причину аварії. За характером пошкоджень вони зрозуміли: це була не спланована акція.

Поліція швидко встановила підозрюваних: у них лапки, хвостики і мокрі носи. Адже на місці події виявили велику кількість місцевих жителів, які прогулювались з собаками. Також з'ясувалося, що на протилежному боці вулиці стояв точно такий же стовп – і він був у повному порядку. Поліцейські перевірили обидва стовпи на наявність сечовини – і з'ясували, що на стовпі, який впав, її було у вісім разів більше. А на землі навколо нього – в 42 рази більше, ніж на землі біля стовпа, який залишився стояти.

Тож висновок дослідників – сечовина, ймовірно, прискорила швидкість корозії металу, особливо навколо його основи, і він цього не витримав.

Навіть якщо індивідуальна кількість сечі невелика, повторне нанесення протягом багатьох місяців і років може мати дуже руйнівний вплив на громадську інфраструктуру,

– пояснив керівник лабораторії Кодзі Такахаші.

Місцеві песики ніяк не прокоментували звинувачення. Чого не скажеш про користувачів мережі:

"Це сила сечі".

"Чи означає це, що власники собак повинні почати носити власні стовпи, щоб їхні домашні тварини робили природні справи на прогулянці?".

"Можливо, нам потрібно розробити спеціальну фарбу, стійку до стирання?".

"У собак дійсно немає манер (від любителя кішок)".

"Не дозволяйте своїм собакам мочитися на вулиці".

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