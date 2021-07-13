Все эти годы мужчина искал способы решения своей проблемы, и недавно у него появился новый план. Он хочет проверить весь мусор на городской свалке Ньюпорта с помощью рентгеновских сканирующих устройств и искусственного интеллекта.

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Британец надеется найти потерянный 8 лет назад жесткий диск с биткоинами / Фото Rex

Джеймс Хоувеллс подсчитал, что на осуществление такой поисковой операции ему понадобится примерно 12 месяцев. Также он подробно продумал, как должен происходить этот процесс.

У нас есть система с несколькими конвейерными лентами, устройствами для рентгеновского сканирования и устройством с искусственным интеллектом, который будет обучен распознавать предметы, похожие на жесткий диск размером и плотностью,

– рассказал мужчина.

Он добавил, что поиски должны быть деликатными, чтобы случайно не повредить жесткий диск и не свести усилия на нет. Джеймс консультировался с инженерами и специалистами по раскопкам, чтобы сделать все правильно и безопасно для окружающей среды.

Также он общался с одними из лучших в мире экспертов по восстановлению данных, чтобы убедиться, что доступ к биткоинам можно будет получить в случае успешных поисков.

Объем работы, которую придется выполнить, чтобы найти жесткий диск, довольно большой. По предварительным подсчетам, потребуется перебрать 300 000 – 400 000 тонн мусора.



Ньюпортская свалка, где вероятно спрятаны 7500 биткоинов / Фото The Sun

Проведение таких масштабных поисков стоит немало. Но Джеймс Хауэллс сказал, что расходы согласился покрыть большой хедж-фонд при условии получения большей части найденных биткоинов.

Несмотря на хорошо продуманный план британца, городской совет Ньюпорта не дал согласия на поиски даже после того, как мужчина предложил заплатить им 76 000 000 долларов. Власти города объясняют это тем, что "расходы на раскопки, хранение и переработку отходов могут составить миллионы фунтов стерлингов". При этом нет никаких гарантий, что диск удастся найти, и он будет в рабочем состоянии.

Кроме того, в совете заявили, что такие поиски невозможны согласно лицензионному разрешению, а также они могут оказать огромное влияние на окружающую среду.

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