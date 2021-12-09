Приближаются праздники, а с ними сезон новогодних и рождественских подарков. Поэтому у пользователей развлекательного портала Reddit спросили, что самое ужасное из всего, что им приходилось получать в подарок на зимние праздники.
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Самые плохие подарки пользователей интернета
- "Мачеха моего мужа подарила мне, в то время 36-летней, детский рюкзак. Когда я открывала подарок, она сказала: "На самом деле я купила это для ребенка несколько лет, но ему не понравилось. Я оставила его в шкафу, а недавно увидела и подумала, что тебе понравится».
- "Мне было 8 лет, и это было полотенце ".
- "Худшее, что я получал – это "Камасутру", когда мне было 13 – 14 лет, это неловко. А во взрослом возрасте мне подарили детский комбинезон New York Yankees. У меня нет детей, и я не смотрю бейсбол".
- "Когда мне было 18 лет, бабушка подарила мне этикетку он подарочного сертификата (то есть это не был сертификат) в обертке. Все мои братья и сестры получили настоящие сертификаты. Бабушка никогда меня особо не любила".
- "Однажды, когда мне было 10, мама подарила нам с братом на Рождество по пачке пластиковых трубочек для напитков ".
- "Бывшая подарила мне обручальное кольцо для нее же, думая, что я сделаю ей предложение. Также она дала мне конкретные инструкции, как и когда я должен это сделать".
Самые худшие новогодние подарки / Фото Unsplash
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- "Комикс, который был у меня дома и я прочитала его 2 раза. Я не знала, что это должен быть мой подарок".
- "Пачка сигарет и рулон пакетов для мусора. Я не курю".
- "В прошлом году мама купила мне консервный нож. Она упаковала его, и вручила мне, когда все собрались для обмена подарками. Смешно было только ей".
- "Мой двоюродный брат когда-то подарил мне свою фотографию с автографом. Это было очень смешно, потому я не жаловался".
- "Папа принес 9-летней мне бутылочку шампуня из мотеля и мужскую рубашку, которую он получил бесплатно".
- "22 килограмма картошки".
Самые плохие подарки, которые пользователи сети получали на зимние праздники / Фото Pexels
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- "Мне было 6 лет, я очень хотел электропоезд и постоянно о нем говорил. Пришел великий день, и я увидел под елкой большую коробку, по размеру похожую на ту, в которой поместился бы электропоезд. Но там были свитера и носки".
- "В том году, когда я подарила бывшему мужу часы Tag Heuer, он купил для меня в Walmart блендер за 20 долларов. У нас было уже 3 блендера".
- "Бабушка купила мне украшение с именем Эрик. Меня зовут Морган".
- "Мама подарила мне дорогой термометр для мяса. Я уже много лет веган".
- "Свекровь подарила мне красные кружевные трусики".
- "Я получила использованную свечу".