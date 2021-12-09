Приближаются праздники, а с ними сезон новогодних и рождественских подарков. Поэтому у пользователей развлекательного портала Reddit спросили, что самое ужасное из всего, что им приходилось получать в подарок на зимние праздники.

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Самые плохие подарки пользователей интернета

"Мачеха моего мужа подарила мне, в то время 36-летней, детский рюкзак . Когда я открывала подарок, она сказала: "На самом деле я купила это для ребенка несколько лет, но ему не понравилось. Я оставила его в шкафу, а недавно увидела и подумала, что тебе понравится».

"Мне было 8 лет, и это было полотенце ".

"Худшее, что я получал – это "Камасутру" , когда мне было 13 – 14 лет, это неловко. А во взрослом возрасте мне подарили детский комбинезон New York Yankees . У меня нет детей, и я не смотрю бейсбол".

"Когда мне было 18 лет, бабушка подарила мне этикетку он подарочного сертификата (то есть это не был сертификат) в обертке. Все мои братья и сестры получили настоящие сертификаты. Бабушка никогда меня особо не любила".

"Однажды, когда мне было 10, мама подарила нам с братом на Рождество по пачке пластиковых трубочек для напитков ".

"Бывшая подарила мне обручальное кольцо для нее же , думая, что я сделаю ей предложение. Также она дала мне конкретные инструкции, как и когда я должен это сделать".

Самые худшие новогодние подарки / Фото Unsplash

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" Комикс , который был у меня дома и я прочитала его 2 раза. Я не знала, что это должен быть мой подарок".

" Пачка сигарет и рулон пакетов для мусора . Я не курю".

"В прошлом году мама купила мне консервный нож . Она упаковала его, и вручила мне, когда все собрались для обмена подарками. Смешно было только ей".

"Мой двоюродный брат когда-то подарил мне свою фотографию с автографом. Это было очень смешно, потому я не жаловался".

"Папа принес 9-летней мне бутылочку шампуня из мотеля и мужскую рубашку, которую он получил бесплатно".

"22 килограмма картошки ".

Самые плохие подарки, которые пользователи сети получали на зимние праздники / Фото Pexels

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