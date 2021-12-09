Наближаються свята, а з ними й сезон новорічних та різдвяних подарунків. Тож у користувачів розважального порталу Reddit запитали, що найгірше їм доводилося отримати у подарунок на зимові свята.
Це цікаво Діти стали дизайнерами новорічних прикрас на вулицях: чарівні фото
Найгірші подарунки користувачів інтернету
- "Мачуха мого чоловіка подарувала мені, на той час 36-річній, дитячий рюкзак. Коли я відкривала подарунок, вона сказала: "Насправді я купила це для дитини кілька років, але їй не сподобалося. Я залишила його у шафі, а недавно побачила і подумала, що тобі сподобається"".
- "Мені було 8 років, і це був рушник".
- "Найгірше, що я отримував – це "Камасутру", коли мені було 13 – 14 років. А в дорослому віці мені подарували дитячий комбінезон New York Yankees. У мене немає дітей, і я не дивлюся бейсбол".
- "Коли мені було 18 років, бабуся подарувала мені етикетку він подарункового сертифіката (тобто це не був сертифікат) в обгортці. Усі мої брати і сестри отримали справжні сертифікати. Бабуся ніколи мене особливо не любила".
- "Одного разу, коли мені було 10, мама подарувала нам із братом на Різдво по пачці пластикових соломинок для напоїв".
- "Колишня подарувала мені обручку для неї ж, думаючи, що я освідчуся їй. Також вона дала мені конкретні інструкції, як і коли я мав це зробити".
Найгірші новорічні подарунки / Фото Unsplash
Дивіться також Неможливо жити: 15 фото жахливих квартир та будинків, які здають в оренду
- "Комікс, який був у мене вдома і я прочитала його 2 рази. Я не знала, що це мав бути мій подарунок".
- "Пачка сигарет і рулон пакетів для сміття. Я не палю".
- "Минулого року мама купила мені консервний ніж. Вона запакувала його, і вручила мені, коли всі зібралися для обміну подарунками. Смішно було лише їй".
- "Мій двоюрідний брат колись подарував мені свою фотографію з автографом. Це було дуже смішно, тому я не скаржився".
- "Тато приніс 9-річній мені пляшечку шампуню з мотелю та чоловічу сорочку, яку він отримав безкоштовно".
- "22 кілограми картоплі".
Найгірші подарунки, які користувачі мережі отримували на зимові свята / Фото Pexels
Ви здивуєтеся Обман зору: 20 дивних фотографій, які важко зрозуміти з першого погляду
- "Мені було 6 років, я дуже хотів електропоїзд і постійно про нього говорив. Прийшов великий день, і я побачив під ялинкою велику коробку, за розміром схожу на ту, в якій вмістився електропоїзд. Але там були светри і шкарпетки".
- "Того року, коли я подарувала колишньому чоловікові годинник Tag Heuer, він купив для мене у Walmart блендер за 20 доларів. У нас було вже 3 блендери".
- "Бабуся купила мені прикрасу з іменем Ерік. Мене звуть Морган".
- "Мама подарувала мені дорогий термометр для м'яса. Я вже багато років веган".
- "Свекруха подарувала мені червоні мереживні трусики".
- "Я отримала використану свічку".