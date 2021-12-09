Наближаються свята, а з ними й сезон новорічних та різдвяних подарунків. Тож у користувачів розважального порталу Reddit запитали, що найгірше їм доводилося отримати у подарунок на зимові свята.

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Найгірші подарунки користувачів інтернету

"Мачуха мого чоловіка подарувала мені, на той час 36-річній, дитячий рюкзак . Коли я відкривала подарунок, вона сказала: "Насправді я купила це для дитини кілька років, але їй не сподобалося. Я залишила його у шафі, а недавно побачила і подумала, що тобі сподобається"".

. Коли я відкривала подарунок, вона сказала: "Насправді я купила це для дитини кілька років, але їй не сподобалося. Я залишила його у шафі, а недавно побачила і подумала, що тобі сподобається"". "Мені було 8 років, і це був рушник ".

". "Найгірше, що я отримував – це "Камасутру" , коли мені було 13 – 14 років. А в дорослому віці мені подарували дитячий комбінезон New York Yankees . У мене немає дітей, і я не дивлюся бейсбол".

, коли мені було 13 – 14 років. А в дорослому віці мені подарували . У мене немає дітей, і я не дивлюся бейсбол". "Коли мені було 18 років, бабуся подарувала мені етикетку він подарункового сертифіката (тобто це не був сертифікат) в обгортці. Усі мої брати і сестри отримали справжні сертифікати. Бабуся ніколи мене особливо не любила".

(тобто це не був сертифікат) в обгортці. Усі мої брати і сестри отримали справжні сертифікати. Бабуся ніколи мене особливо не любила". "Одного разу, коли мені було 10, мама подарувала нам із братом на Різдво по пачці пластикових соломинок для напоїв ".

". "Колишня подарувала мені обручку для неї ж, думаючи, що я освідчуся їй. Також вона дала мені конкретні інструкції, як і коли я мав це зробити".

Найгірші новорічні подарунки / Фото Unsplash

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" Комікс , який був у мене вдома і я прочитала його 2 рази. Я не знала, що це мав бути мій подарунок".

, який був у мене вдома і я прочитала його 2 рази. Я не знала, що це мав бути мій подарунок". " Пачка сигарет і рулон пакетів для сміття . Я не палю".

і рулон пакетів для сміття Я не палю". "Минулого року мама купила мені консервний ніж . Вона запакувала його, і вручила мені, коли всі зібралися для обміну подарунками. Смішно було лише їй".

. Вона запакувала його, і вручила мені, коли всі зібралися для обміну подарунками. Смішно було лише їй". "Мій двоюрідний брат колись подарував мені свою фотографію з автографом . Це було дуже смішно, тому я не скаржився".

. Це було дуже смішно, тому я не скаржився". "Тато приніс 9-річній мені пляшечку шампуню з мотелю та чоловічу сорочку, яку він отримав безкоштовно".

та чоловічу сорочку, яку він отримав безкоштовно". "22 кілограми картоплі".

Найгірші подарунки, які користувачі мережі отримували на зимові свята / Фото Pexels

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