Для подібних фото на розважальному порталі Reddit є окремий розділ під назвою Confusing Perspectives. Його називають місцем "для недостатнього контексту і перспектив та ракурсів, які збивають з пантелику". У цій спільноті є тисячі цікавих фотографій та майже 1,5 мільйона підписників, тож такі знімки подобаються багатьом. Розваги 24 підготували для вас добірку найдивніших з них.
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"Знайдіть машину на цьому фото"
Фото Reddit / AlecWaycaster
"Це не людина без ніг, це колір моїх джинсів ідеально злився з кольором моря"
Фото Reddit / DelishMatt
"Це не колаж, а одне справжнє фото"
Фото Reddit / takoegg
"Африканська гідра"
Фото Reddit / me1357
"Дівчина з трьома руками"
Фото Reddit / JuneBugMain
"Який збіг"
Фото Reddit / pardon_01
"Дерево для тих, кому потрібні обійми"
Фото Reddit / Drdessertlove
"Безголовий пес"
Фото Reddit / nevetsprog
"Рука моєї сестри пройшла крізь тіло кішки"
Фото Reddit / Francis__99
"Гори схожі на хвилі в океані"
Фото Reddit / smells-fishy
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"Котобалізм"
Фото Reddit / Mr_PoopTato
"Схоже, ніби хтось вставив гору у Photoshop і не закінчив"
Фото Reddit / toft23
"Просто мій тато і його собака"
Фото Reddit / themdubbyfries
"Крилатий ведмідь"
Фото Reddit / someonewithacat
"Відмінний кадр"
Фото Reddit / mezar7513
"Собака нової породи"
Фото Reddit / pardon_01
"Відчинив багажник і злякався, що хтось вкрав кришку та запасне колесо. А тоді згадав, що купив дзеркало"
Фото Reddit / d0bdish18
"Я подумав, що 8 голубів загрозливо дивляться на мене. Це ліхтарі"
Фото Reddit / NOCHNOY_
"Якщо ви намагаєтеся мило виглядати на фото, і у вас сріблясті тіні на очах, ніколи не дивіться у підлогу"
Фото Reddit / MikiRoo-
"Вітаємо могутнього кота, володаря неба та землі"
Фото Reddit / Puzzleheaded_Dog_180