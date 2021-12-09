Для подібних фото на розважальному порталі Reddit є окремий розділ під назвою Confusing Perspectives. Його називають місцем " для недостатнього контексту і перспектив та ракурсів, які збивають з пантелику ". У цій спільноті є тисячі цікавих фотографій та майже 1,5 мільйона підписників, тож такі знімки подобаються багатьом. Розваги 24 підготували для вас добірку найдивніших з них.

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"Знайдіть машину на цьому фото"

Фото Reddit / AlecWaycaster

"Це не людина без ніг, це колір моїх джинсів ідеально злився з кольором моря"

Фото Reddit / DelishMatt

"Це не колаж, а одне справжнє фото"

Фото Reddit / takoegg

"Африканська гідра"

Фото Reddit / me1357

"Дівчина з трьома руками"

Фото Reddit / JuneBugMain

"Який збіг"

Фото Reddit / pardon_01

"Дерево для тих, кому потрібні обійми"

Фото Reddit / Drdessertlove

"Безголовий пес"

Фото Reddit / nevetsprog

"Рука моєї сестри пройшла крізь тіло кішки"

Фото Reddit / Francis__99

"Гори схожі на хвилі в океані"

Фото Reddit / smells-fishy

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"Котобалізм"

Фото Reddit / Mr_PoopTato

"Схоже, ніби хтось вставив гору у Photoshop і не закінчив"

Фото Reddit / toft23

"Просто мій тато і його собака"

Фото Reddit / themdubbyfries

"Крилатий ведмідь"

Фото Reddit / someonewithacat

"Відмінний кадр"

Фото Reddit / mezar7513

"Собака нової породи"

Фото Reddit / pardon_01

"Відчинив багажник і злякався, що хтось вкрав кришку та запасне колесо. А тоді згадав, що купив дзеркало"

Фото Reddit / d0bdish18

"Я подумав, що 8 голубів загрозливо дивляться на мене. Це ліхтарі"

Фото Reddit / NOCHNOY_

"Якщо ви намагаєтеся мило виглядати на фото, і у вас сріблясті тіні на очах, ніколи не дивіться у підлогу"

Фото Reddit / MikiRoo-

"Вітаємо могутнього кота, володаря неба та землі"

Фото Reddit / Puzzleheaded_Dog_180