Для подобных фото на развлекательном портале Reddit есть отдельный раздел под названием Confusing Perspectives. Его называют местом " для недостаточного контекста и сбивающих с толку перспектив и ракурсов ". В этом сообществе есть тысячи интересных фотографий и почти 1,5 миллиона подписчиков, так что такие снимки нравятся многим. Развлечения 24 подготовили для вас подборку самых удивительных из них.

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"Найдите машину на этом фото"

Фото Reddit / AlecWaycaster

"Это не человек без ног, это цвет моих джинсов идеально слился с цветом моря"

Фото Reddit / DelishMatt

"Это не коллаж, а одно настоящее фото"

Фото Reddit / takoegg

"Африканская гидра"

Фото Reddit / me1357

"Девушка с тремя руками"

Фото Reddit / JuneBugMain

"Какое совпадение"

Фото Reddit / pardon_01

"Дерево для тех, кому нужны объятия"

Фото Reddit / Drdessertlove

"Безголовый пес"

Фото Reddit / nevetprog

"Рука моей сестры прошла сквозь тело кошки"

Фото Reddit / Francis__99

"Горы похожи на волны в океане"

Фото Reddit / smells-fishy

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"Котоболизм"

Фото Reddit / Mr_PoopTato

"Похоже, будто кто-то вставил гору в Photoshop и не закончил"

Фото Reddit / toft23

"Просто мой папа и его собака"

Фото Reddit / themdubbyfries

"Крылатый медведь"

Фото Reddit / someonewithacat

"Отличный кадр"

Фото Reddit / mezar7513

"Собака новой породы"

Фото Reddit / pardon_01

"Открыл багажник и испугался, что кто-то украл крышку и запасное колесо. А потом вспомнил, что купил зеркало"

Фото Reddit / d0bdish18

"Я подумал, что 8 голубей угрожающе смотрят на меня. Это фонари"

Фото Reddit / NOCHNOY_

"Если вы пытаетесь мило смотреться на фото, и у вас серебристые тени на глазах, никогда не смотрите в пол"

Фото Reddit / MikiRoo -

"Поздравляем могущественного кота, властителя неба и земли"