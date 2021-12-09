Для подобных фото на развлекательном портале Reddit есть отдельный раздел под названием Confusing Perspectives. Его называют местом "для недостаточного контекста и сбивающих с толку перспектив и ракурсов". В этом сообществе есть тысячи интересных фотографий и почти 1,5 миллиона подписчиков, так что такие снимки нравятся многим. Развлечения 24 подготовили для вас подборку самых удивительных из них.
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"Найдите машину на этом фото"
Фото Reddit / AlecWaycaster
"Это не человек без ног, это цвет моих джинсов идеально слился с цветом моря"
Фото Reddit / DelishMatt
"Это не коллаж, а одно настоящее фото"
Фото Reddit / takoegg
"Африканская гидра"
Фото Reddit / me1357
"Девушка с тремя руками"
Фото Reddit / JuneBugMain
"Какое совпадение"
Фото Reddit / pardon_01
"Дерево для тех, кому нужны объятия"
Фото Reddit / Drdessertlove
"Безголовый пес"
Фото Reddit / nevetprog
"Рука моей сестры прошла сквозь тело кошки"
Фото Reddit / Francis__99
"Горы похожи на волны в океане"
Фото Reddit / smells-fishy
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"Котоболизм"
Фото Reddit / Mr_PoopTato
"Похоже, будто кто-то вставил гору в Photoshop и не закончил"
Фото Reddit / toft23
"Просто мой папа и его собака"
Фото Reddit / themdubbyfries
"Крылатый медведь"
Фото Reddit / someonewithacat
"Отличный кадр"
Фото Reddit / mezar7513
"Собака новой породы"
Фото Reddit / pardon_01
"Открыл багажник и испугался, что кто-то украл крышку и запасное колесо. А потом вспомнил, что купил зеркало"
Фото Reddit / d0bdish18
"Я подумал, что 8 голубей угрожающе смотрят на меня. Это фонари"
Фото Reddit / NOCHNOY_
"Если вы пытаетесь мило смотреться на фото, и у вас серебристые тени на глазах, никогда не смотрите в пол"
Фото Reddit / MikiRoo -
"Поздравляем могущественного кота, властителя неба и земли"
Фото Reddit / Puzzleheaded_Dog_180