Поступки партнера, противоречащие нашему собственному видению быта, могут раздражать и казаться абсурдными. Именно в таких ситуациях оказались героини нашей подборки, которые рассказали и показали в сети ужасные привычки своих мужчин. Смотреть на эти фото очень смешно, но если бы с такими случаями пришлось встречаться постоянно, было бы не так весело.
Это интересно Неожиданный поворот: 15 раз, когда люди заметили что-нибудь странное, и показали это в интернете
"Попросила парня вывесить постиранные вещи"
Фото Reddit/ Moonishboy
"Вот так мой парень "попробовал" торт"
Фото Reddit / Purrincess_
"Оказалось, что мой парень – монстр"
Фото Reddit / Griefcatpartytime
"Как мой парень ест пиццу"
Фото Reddit/ smrco
"Когда мужчина говорит, что позаботится об обеде"
Фото Reddit/ hgt2f
"Мой муж оставляет крошечную часть снеков в пачках и кладет их обратно в шкаф"
Фото Reddit / BendyJ
"Вот так он открывает хлеб"
Фото Imgur / PrinceWilliamsnutsack
"Мой парень – инженер"
Фото Reddit / 8Ariadnesthread8
"Когда просишь мужа загрузить посудомойку"
Фото Reddit / soundworks789
"Парень не моет стакан между напитками. Он говорит, что в этом нет смысла, потому что все смешается в желудке"
Фото Reddit / gr8cornh0lio
"Как мой парень нарезает авокадо"
Фото Reddit / jgo215
"Так мой муж кладет масло в холодильник"
Фото Reddit / How_you_like_meow
"Мой муж купил матрас с эффектом памяти для своей стороны кровати"
Фото Reddit / distanceformed
"Сказала парню, что мы почти не обнимаемся, и вот его решение"
Фото Reddit / kakozlow
"У моего мужа технические проблемы"
Фото Reddit / Southernsofia123