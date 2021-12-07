Поступки партнера, противоречащие нашему собственному видению быта, могут раздражать и казаться абсурдными. Именно в таких ситуациях оказались героини нашей подборки, которые рассказали и показали в сети ужасные привычки своих мужчин. Смотреть на эти фото очень смешно, но если бы с такими случаями пришлось встречаться постоянно, было бы не так весело.

Это интересно Неожиданный поворот: 15 раз, когда люди заметили что-нибудь странное, и показали это в интернете

"Попросила парня вывесить постиранные вещи"

Фото Reddit/ Moonishboy

"Вот так мой парень "попробовал" торт"

Фото Reddit / Purrincess_

"Оказалось, что мой парень – монстр"

Фото Reddit / Griefcatpartytime

"Как мой парень ест пиццу"

Фото Reddit/ smrco

"Когда мужчина говорит, что позаботится об обеде"

Фото Reddit/ hgt2f

"Мой муж оставляет крошечную часть снеков в пачках и кладет их обратно в шкаф"

Фото Reddit / BendyJ

"Вот так он открывает хлеб"

Фото Imgur / PrinceWilliamsnutsack

"Мой парень – инженер"

Фото Reddit / 8Ariadnesthread8

"Когда просишь мужа загрузить посудомойку"

Фото Reddit / soundworks789

"Парень не моет стакан между напитками. Он говорит, что в этом нет смысла, потому что все смешается в желудке"

Фото Reddit / gr8cornh0lio

"Как мой парень нарезает авокадо"

Фото Reddit / jgo215

"Так мой муж кладет масло в холодильник"

Фото Reddit / How_you_like_meow

"Мой муж купил матрас с эффектом памяти для своей стороны кровати"

Фото Reddit / distanceformed

"Сказала парню, что мы почти не обнимаемся, и вот его решение "

Фото Reddit / kakozlow

"У моего мужа технические проблемы"

Фото Reddit / Southernsofia123