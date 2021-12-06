На развлекательном портале Reddit есть отдельный раздел 2 Health Bars, созданный для таких случаев. Там люди публикуют фото, которым довольно сложно найти обьяснения. Развлечения 24 подготовили подборку самых интересных и забавных из них.
Это интересно С атмосферой хоррора: 15 сюрреалистических фото, которые могут вас напугать
Инкогнито
Фото Reddit / 710Dab byDuck
"Печенье с печеньем"
Фото Reddit/Scaulbylausis
"Тройная улитка"
Фото Reddit
"Кто-то пытался ворваться в магазин запчастей у моего дома"
Фото Reddit / cyborgwaffle
"Это дерево каждый год добавляло слои нового дерева"
Фото Reddit / saurabhred
"Сегодня мой парень случайно отбил ухо статуэтке собаки, которая была у него 12 лет. Внутри есть еще одна собака. У меня так много вопросов"
Фото Reddit / TheLawsy
"Сосульки вплелись в сетку"
Фото Reddit / djSanta1
"У них там бассейн в бассейне в подводном мире"
Фото Reddit / Ryan5259m8
"На этом яблоке есть яблоко"
Фото Reddit / EvilLemons01
"Они эволюционируют"
Фото Reddit / ebilgenius
"Клюв утки похож на утку"
Фото Reddit / MasonAtor19
"Какаду, как ни крути"
Фото Reddit / Xarben
"Этот мужчина был рожден для этой работы"
Фото Reddit / Deep_Glue_Sea
"На собачьем ухе – другая собака"
Фото Reddit / davideftw
"У маскота-рыбы больше слоев, чем кажется"
Фото Reddit / Tharaman
Профилактика "передоза", свисток от Tesla и другие курьезные новости в выпуске "Вєсті Глобалайз": смотрите видео