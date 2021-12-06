На развлекательном портале Reddit есть отдельный раздел 2 Health Bars, созданный для таких случаев. Там люди публикуют фото, которым довольно сложно найти обьяснения. Развлечения 24 подготовили подборку самых интересных и забавных из них.

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Инкогнито

Фото Reddit / 710Dab byDuck

"Печенье с печеньем"

Фото Reddit/Scaulbylausis

"Тройная улитка"

Фото Reddit

"Кто-то пытался ворваться в магазин запчастей у моего дома"

Фото Reddit / cyborgwaffle

"Это дерево каждый год добавляло слои нового дерева"

Фото Reddit / saurabhred

"Сегодня мой парень случайно отбил ухо статуэтке собаки, которая была у него 12 лет. Внутри есть еще одна собака. У меня так много вопросов"

Фото Reddit / TheLawsy

"Сосульки вплелись в сетку"

Фото Reddit / djSanta1

"У них там бассейн в бассейне в подводном мире"

Фото Reddit / Ryan5259m8

"На этом яблоке есть яблоко"

Фото Reddit / EvilLemons01

"Они эволюционируют"

Фото Reddit / ebilgenius

"Клюв утки похож на утку"

Фото Reddit / MasonAtor19

"Какаду, как ни крути"

Фото Reddit / Xarben

"Этот мужчина был рожден для этой работы"

Фото Reddit / Deep_Glue_Sea

"На собачьем ухе – другая собака"

Фото Reddit / davideftw

"У маскота-рыбы больше слоев, чем кажется"

Фото Reddit / Tharaman

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