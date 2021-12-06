На розважальному порталі Reddit є окремий розділ 2 Health Bars, створений для саме таких випадків. Там люди публікують фото, яким досить складно знайти пояснення. Розваги 24 підготували добірку найцікавіших та найкумедніших з них.
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"Інкогніто"
Фото Reddit / 710DabbyDuck
"Печиво з печивом"
Фото Reddit / Scaulbylausis
"Потрійний равлик"
Фото Reddit
"Хтось намагався увірватися в магазин запчастин біля мого будинку"
Фото Reddit / cyborgwaffle
"Це дерево щороку додавало шари нового дерева"
Фото Reddit / saurabhred
"Сьогодні мій хлопець випадково відбив вухо статуетці собаки, яка була у нього 12 років. Всередині є ще одна собака. У мене так багато питань"
Фото Reddit / TheLawsy
"Бурульки вплелися у сітку"
Фото Reddit / djSanta1
"У них там басейн у басейні у підводному світі"
Фото Reddit / Ryan5259m8
"На цьому яблуку є яблуко"
Фото Reddit / EvilLemons01
"Вони еволюціонують"
Фото Reddit / ebilgenius
"Дзьоб качки схожий на качку"
Фото Reddit / MasonAtor19
"Какаду, як не крути"
Фото Reddit / Xarben
"Цей чоловік був народжений для цієї роботи"
Фото Reddit / Deep_Glue_Sea
"На собачому вусі – інша собака"
Фото Reddit / davideftw
"У маскота-риби більше шарів, ніж здається"
Фото Reddit / TharamanXav
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