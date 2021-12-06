На розважальному порталі Reddit є окремий розділ 2 Health Bars, створений для саме таких випадків. Там люди публікують фото, яким досить складно знайти пояснення. Розваги 24 підготували добірку найцікавіших та найкумедніших з них.

Це цікаво З атмосферою фільмів жахів: 15 сюрреалістичних фото, які можуть вас налякати

"Інкогніто"

Фото Reddit / 710DabbyDuck

"Печиво з печивом"

Фото Reddit / Scaulbylausis

"Потрійний равлик"

Фото Reddit

"Хтось намагався увірватися в магазин запчастин біля мого будинку"

Фото Reddit / cyborgwaffle

"Це дерево щороку додавало шари нового дерева"

Фото Reddit / saurabhred

"Сьогодні мій хлопець випадково відбив вухо статуетці собаки, яка була у нього 12 років. Всередині є ще одна собака. У мене так багато питань"

Фото Reddit / TheLawsy

"Бурульки вплелися у сітку"

Фото Reddit / djSanta1

"У них там басейн у басейні у підводному світі"

Фото Reddit / Ryan5259m8

"На цьому яблуку є яблуко"

Фото Reddit / EvilLemons01

"Вони еволюціонують"

Фото Reddit / ebilgenius

"Дзьоб качки схожий на качку"

Фото Reddit / MasonAtor19

"Какаду, як не крути"

Фото Reddit / Xarben

"Цей чоловік був народжений для цієї роботи"

Фото Reddit / Deep_Glue_Sea

"На собачому вусі – інша собака"

Фото Reddit / davideftw

"У маскота-риби більше шарів, ніж здається"

Фото Reddit / TharamanXav

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