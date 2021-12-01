Звичайно, це може бути просто збігом обставин, але вигляд дитячого майданчика у тумані або закинутої будівлі посеред ночі навряд чи викличе позитивні емоції. Скоріше навпаки – звідти захочеться швидше втекти.

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"Подвір'я у Лондоні"

Фото Reddit / ThiccBeans__69

"Ескалатор веде у чорну пустоту"

Фото Reddit / jfe235

"Відчуваю запах металу та плісняви"

Фото Reddit / 1kingtorulethem

"Бібліотеку у моєму місті ремонтують, тому вони використовують старий продуктовий магазин, щоб зберігати книги"

Фото Reddit / pooshins

"Моя подруга працює в салоні для бінго, і вона надіслала мені це"

Фото Reddit / snecko

"Фото, яке я зробив однієї тихої ночі"

Фото Reddit / Maxsposure

"Думаю, що знайшов цікавий вхід"

Фото Reddit / xtra-big-frog

"Небо зламалося"

Фото Reddit / emshlaf

"Місто-привид Колманскоп в Намібії"

Фото Reddit / James_Sunder11

"Через туман цей ярмарок виглядає моторошно"

Фото Reddit / Docju

"Ви чекаєте на потяг"

Фото Reddit / daysofyore444

"Це портал"

Фото Reddit / Aukrust

"Там було багато дітей, які гралися та каталися на гірках, але їх ледве можна було роздивитися через густий туман. Лунали лише кроки та сміх"

Фото Reddit / Annoyniket

"Пекло"

Фото Reddit / DejectedSoul

"Лісові пожежі в Орегоні створюють доволі апокаліптичний вигляд"

Фото Reddit / RavenRosie