На розважальному порталі Reddit є окремий розділ, присвячений неймовірним природним явищам. Люди, яким пощастило побачити їх на власні очі, вирішили зробити фото і поділитися з користувачами інтернету, і недаремно. Ці кадри й справді захоплюють та вражають.
Це цікаво Історія Casino de Spa – одного з найстаріших казино у світі
"Гніздо у листку. Птахи – чудові архітектори"
Фото Reddit / d3333p7
"Риба їсть ягоди"
Фото Reddit / traditionaldrummer
"Зустріч великого бізона та маленької сороки"
Фото Reddit / wetscoastwanderer
"Богомол у бурштині. Йому 12 мільйонів років"
Фото Reddit
"Водоспад Хельмкен у Канаді"
Фото Reddit / tnseir
"Дотик до Північної Америки та Європи одночасно"
Фото Reddit / Khrime
"Квіти у пустелі Атакама в Чилі"
Фото Reddit / unnaturalorder
"Базальтовий каньйон в Іспанії"
Фото Reddit / EnigmaQQ
"Екзотичний, прекрасний та рідкісний агат з Патагонського кратера. Його можна знайти лише в Аргентині"
Фото Reddit / leakytoquito
"Дерево з неймовірним бажанням жити"
Фото Reddit / unnaturalorder
"Виверження Етни, схоже на фенікса"
Фото Reddit / akashdas323
"Космічні враження"
Фото Reddit / PerspectiveFriendly
"Дикі олені та полярне сяйво"
Фото Reddit / Evaleenora
"Сова виростила каченя, прийнявши його за власне пташеня"
Фото Reddit / d3333p7
"Місяць схожий на Сатурн"
Фото Reddit