На розважальному порталі Reddit є окремий розділ, присвячений неймовірним природним явищам. Люди, яким пощастило побачити їх на власні очі, вирішили зробити фото і поділитися з користувачами інтернету, і недаремно. Ці кадри й справді захоплюють та вражають.

Це цікаво Історія Casino de Spa – одного з найстаріших казино у світі

"Гніздо у листку. Птахи – чудові архітектори"

Фото Reddit / d3333p7

"Риба їсть ягоди"

Фото Reddit / traditionaldrummer

"Зустріч великого бізона та маленької сороки"

Фото Reddit / wetscoastwanderer

"Богомол у бурштині. Йому 12 мільйонів років"

Фото Reddit

"Водоспад Хельмкен у Канаді"

Фото Reddit / tnseir

"Дотик до Північної Америки та Європи одночасно"

Фото Reddit / Khrime

"Квіти у пустелі Атакама в Чилі"

Фото Reddit / unnaturalorder

"Базальтовий каньйон в Іспанії"

Фото Reddit / EnigmaQQ

"Екзотичний, прекрасний та рідкісний агат з Патагонського кратера. Його можна знайти лише в Аргентині"

Фото Reddit / leakytoquito

"Дерево з неймовірним бажанням жити"

Фото Reddit / unnaturalorder

"Виверження Етни, схоже на фенікса"

Фото Reddit / akashdas323

"Космічні враження"

Фото Reddit / PerspectiveFriendly

"Дикі олені та полярне сяйво"

Фото Reddit / Evaleenora

"Сова виростила каченя, прийнявши його за власне пташеня"

Фото Reddit / d3333p7

"Місяць схожий на Сатурн"

Фото Reddit