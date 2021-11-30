На развлекательном портале Reddit есть отдельный раздел, посвященный невероятным природным явлениям. Люди, которым удалось увидеть их своими глазами, решили сделать фото и поделиться с пользователями интернета, и не зря. Эти кадры действительно поражают и впечатляют.

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"Гнездо в листе. Птицы – отличные архитекторы"

Фото Reddit / d3333p7

"Рыба ест ягоды"

Фото Reddit / traditionaldrummer

"Встреча большого бизона и маленькой сороки"

Фото Reddit / wetscoastwanderer

"Богомол в янтаре. Ему 12 миллионов лет"

Фото Reddit

"Водопад Хельмкен в Канаде"

Фото Reddit / tnseir

"Прикосновение к Северной Америке и Европе одновременно"

Фото Reddit / Khrime

"Цветы в пустыне Атакама в Чили"

Фото Reddit / unnaturalorder

"Базальтовый каньон в Испании"

Фото Reddit / EnigmaQQ

"Экзотический, прекрасный и редкий агат из Патагонского кратера. Его можно найти только в Аргентине"

Фото Reddit / Leakytoquito

"Дерево с невероятным желанием жить"

Фото Reddit / unnaturalorder

"Извержение Этны, похожее на феникса"

Фото Reddit / akashdas323

"Космические впечатления"

Фото Reddit / PerspectiveFriendly

"Дикие олени и полярное сияние"

Фото Reddit / Evaleenora

"Сова вырастила утенка, приняв его за собственного птенца"

Фото Reddit/d3333p7

"Луна похожа на Сатурн"