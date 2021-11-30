На развлекательном портале Reddit есть отдельный раздел, посвященный невероятным природным явлениям. Люди, которым удалось увидеть их своими глазами, решили сделать фото и поделиться с пользователями интернета, и не зря. Эти кадры действительно поражают и впечатляют.
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"Гнездо в листе. Птицы – отличные архитекторы"
Фото Reddit / d3333p7
"Рыба ест ягоды"
Фото Reddit / traditionaldrummer
"Встреча большого бизона и маленькой сороки"
Фото Reddit / wetscoastwanderer
"Богомол в янтаре. Ему 12 миллионов лет"
Фото Reddit
"Водопад Хельмкен в Канаде"
Фото Reddit / tnseir
"Прикосновение к Северной Америке и Европе одновременно"
Фото Reddit / Khrime
"Цветы в пустыне Атакама в Чили"
Фото Reddit / unnaturalorder
"Базальтовый каньон в Испании"
Фото Reddit / EnigmaQQ
"Экзотический, прекрасный и редкий агат из Патагонского кратера. Его можно найти только в Аргентине"
Фото Reddit / Leakytoquito
"Дерево с невероятным желанием жить"
Фото Reddit / unnaturalorder
"Извержение Этны, похожее на феникса"
Фото Reddit / akashdas323
"Космические впечатления"
Фото Reddit / PerspectiveFriendly
"Дикие олени и полярное сияние"
Фото Reddit / Evaleenora
"Сова вырастила утенка, приняв его за собственного птенца"
Фото Reddit/d3333p7
"Луна похожа на Сатурн"
Фото Reddit