Конечно, это может быть просто стечением обстоятельств, но вид детской площадки в тумане или заброшенного здания посреди ночи вряд ли вызовет положительные эмоции. Скорее наоборот – оттуда захочется поскорее убежать.
Это интересно Без фотошопа: 15 раз, когда люди заметили невероятные природные явления и поделились этим в сети
"Двор в Лондоне"
Фото Reddit / ThiccBeans__69
"Эскалатор ведет в черную пустоту"
Фото Reddit / jfe235
"Чувствую запах металла и плесени"
Фото Reddit / 1kingtorulethem
"Библиотеку в моем городе ремонтируют, поэтому они используют старый продуктовый магазин, чтобы хранить книги"
Фото Reddit / pooshins
"Моя подруга работает в салоне для бинго, и она отправила мне это"
Фото Reddit / snecko
"Фото, которое я сделал одной тихой ночью"
Фото Reddit / Maxsposure
"Думаю, что нашел интересный вход"
Фото Reddit / xtra-big-frog
"Небо сломалось"
Фото Reddit / Emshlaf
"Город-призрак Колманскоп в Намибии"
Фото Reddit / James_Sunder11
"Из-за тумана эта ярмарка выглядит жутко"
Фото Reddit / Docju
"Вы ждете поезд"
Фото Reddit / daysofyore444
"Это портал"
Фото Reddit / Aukrust
"Там было много детей, которые играли и катались на горках, но их едва можно было разглядеть из-за густого тумана. Раздавались только шаги и смех"
Фото Reddit / Annoyniket
"Ад"
Фото Reddit / DejectedSoul
"Лесные пожары в Орегоне создают довольно апокалиптический вид"
Фото Reddit / RavenRosie