Конечно, это может быть просто стечением обстоятельств, но вид детской площадки в тумане или заброшенного здания посреди ночи вряд ли вызовет положительные эмоции. Скорее наоборот – оттуда захочется поскорее убежать.

Это интересно Без фотошопа: 15 раз, когда люди заметили невероятные природные явления и поделились этим в сети

"Двор в Лондоне"

Фото Reddit / ThiccBeans__69

"Эскалатор ведет в черную пустоту"

Фото Reddit / jfe235

"Чувствую запах металла и плесени"

Фото Reddit / 1kingtorulethem

"Библиотеку в моем городе ремонтируют, поэтому они используют старый продуктовый магазин, чтобы хранить книги"

Фото Reddit / pooshins

"Моя подруга работает в салоне для бинго, и она отправила мне это"

Фото Reddit / snecko

"Фото, которое я сделал одной тихой ночью"

Фото Reddit / Maxsposure

"Думаю, что нашел интересный вход"

Фото Reddit / xtra-big-frog

"Небо сломалось"

Фото Reddit / Emshlaf

"Город-призрак Колманскоп в Намибии"

Фото Reddit / James_Sunder11

"Из-за тумана эта ярмарка выглядит жутко"

Фото Reddit / Docju

"Вы ждете поезд"

Фото Reddit / daysofyore444

"Это портал"

Фото Reddit / Aukrust

"Там было много детей, которые играли и катались на горках, но их едва можно было разглядеть из-за густого тумана. Раздавались только шаги и смех"

Фото Reddit / Annoyniket

"Ад"

Фото Reddit / DejectedSoul

"Лесные пожары в Орегоне создают довольно апокалиптический вид"

Фото Reddit / RavenRosie