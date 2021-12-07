Вчинки партнера, які суперечать нашому власному баченню побуту, можуть дратувати та здаватися абсурдними. Саме у таких ситуаціях опинилися героїні нашої добірки, які розповіли та показали у мережі жахливі звички своїх чоловіків. Дивитися на ці фото дуже смішно, але якби з такими ситуаціями довелося зустрічатися постійно, було б вже не так весело.
Це цікаво Несподіваний поворот: 15 разів, коли люди помітили щось дивне, і показали це в інтернеті
"Попросила хлопця вивісити випрані речі"
Фото Reddit / Moonishboy
"Ось так мій хлопець "спробував" торт"
Фото Reddit / Purrincess_
"Виявилося, що мій хлопець – монстр"
Фото Reddit / Griefcatpartytime
"Як мій хлопець їсть піцу"
Фото Reddit / smrco
"Коли чоловік говорить, що потурбується про обід"
Фото Reddit / hgt2f
"Мій чоловік залишає крихітну частину снеків у пачках та кладе їх назад до шафи"
Фото Reddit / BendyJ
"Ось так він відкриває хліб"
Фото Imgur / PrinceWilliamsnutsack
"Мій хлопець – інженер"
Фото Reddit / 8Ariadnesthread8
"Коли просиш чоловіка завантажити посудомийку"
Фото Reddit / soundworks789
"Хлопець не миє склянку між напоями. Він говорить, що у цьому немає сенсу, бо все змішається у шлунку"
Фото Reddit / gr8cornh0lio
"Як мій хлопець нарізає авокадо"
Фото Reddit / jgo215
"Так мій чоловік кладе масло до холодильника"
Фото Reddit / How_you_like_meow
"Мій чоловік купив матрац з ефектом пам'яті для свого боку ліжка"
Фото Reddit / distanceformed
"Сказала хлопцеві, що ми майже не обіймаємося, і ось його рішення"
Фото Reddit / kakozlow
"У мого чоловіка технічні проблеми"
Фото Reddit / Southernsofia123