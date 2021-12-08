Очаровательные детские рисунки превращают в яркие декорации, висящие по всему городу. Придумывают и оформляют дети местной школы.

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Традиция делать самобытный декор родилась в шотландском Ньюбурге.

Когда дети начали создавать украшения Впервые идею привлечь школьников к оформление города реализовали еще в 2002 году. До 2020 года о милой традиции, кажется, никто не знал. Все изменилось после того, как местная жительница Поппи Маккензи Смит опубликовала фотографии детского искусства в твиттере.

Твит женщины быстро стал вирусным и обратил внимание на ранее незаметную традицию города. Сообщение понравилось более 150 тысячам человек.

Детские украшения на улицах города / Фото Newburgh Action Group

Каждый год ученики местной школы получают задание нарисовать что-нибудь на новогоднюю тематику. Школа собирает творчество детей и передает их дизайнерам, ответственным за оформление праздничного города. Работники превращают рисунки в украшения из ярких огней.

Детские украшения на улицах города / Фото Newburgh Action Group

Каждый год город выбирает самый лучший дизайн, который будет главным украшением города. Сейчас уже 18 проектов-победителей. Какой рисунок победит в этом году, остается только гадать.

Детские украшения на улицах города / Фото Newburgh Action Group

Детские украшения на улицах города / Фото Newburgh Action Group

Детские украшения на улицах города / Фото Newburgh Action Group