Впервые мир увидел Шрека на больших экранах в мае 2001 года. Поэтому в этом году легендарному мультфильму "Шрек" студии DreamWorks исполняется 20 лет. К юбилею анимационной ленты Netflix сделал подарок всем фанатам.

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На своем канале в ютуб стриминговый сервис запустил бесконечную трансляцию с медитацией от Шрека. И хотя трансляция началась еще 22 апреля 2021 года, внимание на нее обратили только сейчас, после того, как "Шрек" получил 4k-переиздание.

На заставке медитации знаменитый туалет Шрека, из которого он всегда выходил счастливым. А на фоне успокаивающие звуки природы – ведь вокруг болото и лес.

Попробуйте расслабиться и взбодриться под успокаивающие звуки болота Шрека.

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