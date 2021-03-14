К своему 20-летнему юбилею анимационный фильм "Шрек" появится в 4K Ultra HD, Blu-ray и цифровом формате. Цель проекта, который выйдет 11 мая 2021 года – предоставить совершенно новые впечатления от просмотра известного мультфильма.

В мае 2021 года легендарному мультфильму "Шрек" студии DreamWorks исполняется 20 лет. В честь этого события известная студия анонсировала выход обновленной четырехчасовой версии проекта.

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Сага о Шреке, которая содержит широкий юмор и множество отсылок к поп-культуре, выйдет на дисках 4K Ultra HD, Blu-ray, цифровом формате и на стрим-сервисах.

К анимационному мультфильму создатели добавят четыре часа дополнительных материалов, десять короткометражек о героях, пять мини-эпизодов о Коте в сапогах, караоке со Шреком, неизданные материалы и тому подобное.

В форматах 4K Ultra HD и Blu-ray проект получит дополнительные функции:

интерактивное путешествие Шрека;

сосредоточьтесь на Осле;

секреты Шрека;

удаленные сцены;

Шрек на танцевальной вечеринке с караоке на болоте;

музыкальные видео;

комментарии режиссеров Эндрю Адамсона, Вики Дженсона и продюсера Арона Уорнера.

Смотрите трейлер мультфильма "Шрек" 2001 года: видео

Дополнительная информация о мультфильме "Шрек":

работа над "Шреком" началась 31 октября 1996 года и длилась более четырех с половиной лет;

модель осла была сделана из реального животного, по имени Перия, которое обитает в парке Баррон, в городе Пало Альто, в Калифорнии, США, которое работники DreamWorks отыскали через интернет;

в 2001 году мультфильм показали на Каннском кинофестивале, где он боролся за престижную Золотую пальмовую ветвь;

в 2002 году получил премию Оскар в номинации Лучший анимационный полнометражный фильм;

в 2020 году мультфильм добавили в Национальный реестр фильмов в Библиотеке Конгресса США;

"Шрек" стал первым анимационным фильмом, получившим премию BAFTA.

Данные из wikipedia.