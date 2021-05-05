Вперше світ побачив Шрека на великих екранах у травні 2001 року. Тож цього року легендарному мультфільму "Шрек" студії DreamWorks виповнюється 20 років. До ювілею анімаційної стрічки Netflix зробив подарунок усім фанатам.

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На своєму каналі в ютуб стрімінговий сервіс запустив нескінченну трансляцію з медитацією від Шрека. І хоча трансляція почалася ще 22 квітня 2021 року, увагу на неї звернули тільки зараз, після того, як "Шрек" отримав 4k-перевидання.

На заставці медитації знаменитий туалет Шрека, з якого він завжди виходив щасливим. А на фоні заспокійливі звуки природи – адже навколо болото і ліс.

Спробуйте розслабитися і підбадьоритися під заспокійливі звуки болота Шрека.

До теми "Шреку" 20 років: на честь ювілею DreamWorks випустить оновлений мультфільм в 4K і Digital