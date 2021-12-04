Автор ютуб-канала stryder HD выпустил очередной ролик. В нем он заменил актера Харрисона Форда в роли Индианы Джонса на Шона Коннери.

"Индиана Джонс" – американская медиафраншиза, основанная на приключениях Доктора Генри "Индианы" Джонса-младшего, вымышленного археолога. В серии вышли четыре картины: "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" (1981), "Индиана Джонс и Храм Судьбы" (1984), "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (1989), "Индиана Джонс: Королевство хрустального черепа" (2008).

К теме Посмотрите на Генри Кавилла в роли Джеймса Бонда вместо Тимоти Далтона: Deepfake-видео

Премьера пятой части фильмов о приключениях археолога Индианы Джонса запланирована на 2023 год. Главную роль в ленте исполнит Харрисон Форд.

Шон Коннери заменил Харрисона Форда в "Индиане Джонсе": DeepFake-видео

Другие роботы stryder HD: