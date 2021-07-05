В сети потроллили Марка Цукерберга, который в День независимости США проехался на серфе с флагом

Генеральный директор Facebook своеобразно отпраздновал День независимости США. В этот день он катался на доске для серфинга с американским флагом.

Видео, в котором он ловко катался по озеру с большим флагом США под гимн Западной Вирджинии Джона Денвера "Take Me Home, Country Roads", Марк Цукерберг опубликовал в своих соцсетях. Ролик сразу стал вирусным, а сам Марк – героем мемов.

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С 4 июля!

– лаконично подписал видео Марк.

Сети очень понравилось это видео. Кроме того, пользователи нашли прекрасный повод, чтобы потроллить Марка Цукерберга и снова усомниться в том, что глава Facebook – обычный человек.

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Вот Марк Цукерберг наглядно показывает, за что весь мир ненавидит Америку

Марк Цукерберг снова пытается вести себя как человек

Жаль, нельзя воскресить Джона Денвера, чтобы он осудил Цукерберга за это

Где челюсти, когда они так нужны?

Мастера фотошопа не заставили себя долго ждать и добавили миллиардера в различные киноленты:

Челюсти

"Титаник" вместе с Кейт Уинслет

Вспомнили даже о космосе и пожаре в Мексиканском проливе.

Почему он не полетит в космос, как все остальные странные миллиардеры

Цук действительно делает обход

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