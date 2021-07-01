Project Spores – это масштабный некоммерческий проект, который создается усилиями фанатов серии игр The Last of Us. Картина посвящена историям персонажей игры, которые не были освещены.

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По словам создателей проекта, над работой фильма объединились косплееры, фотографы и просто творческие люди, которые сами захотели снять адаптацию игр от Naughty Dog и Sony. И помимо основной ленты, авторы также планируют выпустить несколько сюжетных роликов и фотосетов.

Добро пожаловать на ваш первый небольшой взгляд на то, кто мы есть. Это масштабный совместный некоммерческий фанатский кінопроєкт косплееров, фотографов и креативщиков, направленный на то, чтобы воплотить в жизнь серию "Последний из нас" от Naughty Dog,

– идет речь в описании к тизеру.

Создатели пока не могут сказать, когда ожидать премьеру фильма. ​Однако они делятся последними новостями на страницах твиттера та инстаграма.

О чем игра The Last of Us Это видеоигра в жанре survival-action разработанная студией Naughty Dog. Официально была анонсирована в конце 2011 года. По сюжету игры, человечество поражено чумой XXI века – так называемым Cordyceps грибком, который широко использовался в косметологии по всему миру. По неизвестным причинам, грибок стал мутировать, и человечество оказалось под угрозой вымирания. Люди воюют между собой за еду и другие необходимые для существования ресурсы. В таких вот безрадостных условиях и приходится существовать героям The Last of Us – мужчине с туманным прошлым по имени Джоэл и девочке-подростку Элли. Вместе им приходится исследовать различные уголки бывших Соединенных Штатов Америки, надеясь найти для себя лучшую жизнь.

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