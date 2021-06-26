Капитан Америка – культовый супергерой кинематографической вселенной Marvel. Одним из известных трюков Капитана Америки является бросание своего щита в противника, после чего тот отскакивает назад в его мускулистые руки.

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Джейк Лейзер – видеоблогер из Лос-Анджелеса, создал точную копию известного щита, который фактически отскакивает и возвращается в руки владельца, если бросить его в объект. Кроме этого, Джейку удалось сохранить и другие ключевые особенности щита вроде удобной фиксации.

Сначала Лейзер думал о варианте с резинкой или дроном, однако вовремя вспомнил о карбоне и стеклопластике. Эти материалы обеспечили отскок при сохранении максимальной прочности, а крепления на магнитах, помогают диску отцепляться от руки в момент взмаха. С помощью смолы видеоблогер придал щиту округлой формы, приделал ручку и покрасил в цвета американского флага. После чего в костюме Капитана Америка отправился на тренировку, где показал несколько трюков, а также продемонстрировал, что щит способен защищать от стеклянных бутылок, кирпичных блоков и даже метательных ножей.

Вот как я сделал настоящий щит Капитана Америка, который на самом деле летит и отскакивает назад. Он изготовлен из углеродного волокна с кольцом из стекловолокна, что обеспечивает отскок при сохранении максимальной прочности,

– рассказал блогер.

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