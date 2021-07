Project Spores – це масштабний некомерційний проєкт, який створюється зусиллями фанатів серії ігор The Last of Us. Картина присвячена історіям персонажів гри, які не були висвітлені.

За словами творців проєкту, над роботою фільму об'єдналися косплеєри, фотографи і просто творчі люди, які самі захотіли зняти адаптацію ігор від Naughty Dog і Sony. І крім основної стрічки, автори також планують випустити кілька сюжетних роликів і фотосетів.

Ласкаво просимо на ваш найперший невеликий погляд на те, хто ми є. Це масштабний спільний некомерційний фанатський кінопроєкт косплеєрів, фотографів та креативників, спрямований на те, щоб втілити в життя серію "Останній з нас" від Naughty Dog,

– йде мова в описі до тизеру.

Творці поки не можуть сказати, коли очікувати на прем'єру фільму. ​Проте вони діляться останніми новинами на сторінках твітеру та інстаграму.

Про що гра The Last of Us Це відеогра у жанрі survival-action розроблена студією Naughty Dog. Офіційно була анонсована наприкінці 2011 року.



За сюжетом гри, людство уражено чумою XXI століття – так званим Cordyceps грибком, який широко використовувався в косметології по всьому світу. З невідомих причин, грибок став мутувати, і людство опинилося під загрозою вимирання. Люди воюють між собою за їжу та інші необхідні для існування ресурси. У таких ось безрадісних умовах і доводиться існувати героям The Last of Us – чоловікові з туманним минулим, на ім'я Джоел і дівчинці-підлітку Еллі. Разом їм доводиться досліджувати різні куточки колишніх Сполучених Штатів Америки, сподіваючись знайти для себе краще життя.

