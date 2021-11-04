В сети показали официальный трейлер "Зверопой 2" и назвали дату выхода мультфильма
Источник:Singmovie
Через пять лет после выхода "Зверопой", анимационная студия Illumination показала официальный трейлер второй части мультфильма.
Первая часть музыкальной анимационной ленты от режиссера Гарта Дженнингса собрала в мировом прокате более 800 миллионов долларов. Поэтому продолжение мультфильма "Зверопой" было неизбежным.
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4 ноября студия Illumination вместе с Universal Pictures опубликовала второй официальный трейлер долгожданного "Зверопой 2". Кроме того, показали и новый постер.
В этот праздничный сезон начинается новая глава в потрясающей анимационной франшизе Illumination с большими мечтами и захватывающими хитами. Всегда оптимистичный коала Бастер Мун и его звездный состав исполнителей готовятся к запуску своей самой ослепительной сценической феерии в блестящей мировой столице развлечений,
– говорится в синопсисе ленты.
Официальный трейлер "Зверопой 2": видео
Сюжет мультфильма "Зверопой 2"
Анимационная лента рассказывает о коале по имени Бастер Мун, который вместе со своей новой музыкальной труппой (герои первой части мультфильма) организует песенный конкурс. Во второй части им нужно попасть в мировую столицу развлечений Ред шор-Сити. Есть только одна загвоздка: сначала им нужно убедить самую замкнутую в мире рок-звезду (озвучивает икона мировой музыки Боно) присоединиться к их грандиозному шоу.
То, что начинается как мечта о большом успехе, становится эмоциональным напоминанием о силе музыки исцелять даже самое разбитое сердце,
– говорится в описании к мультфильму.
Постер Мультфильма "Зверопой 2" / Фото Singmovie
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Роли озвучивали:
- Боно;
- Мэттью Макконахи;
- Риз Уизерспун;
- Скарлетт Йоханссон;
- Тарон Эгертон;
- Тори Келли;
- Ник Кролл;
- Бобби Каннавале;
- Холси;
- Фаррелл Уильямс;
- Ник Офферман;
- Летиция Райт;
- Эрик Андре;
- Челси Перетти.