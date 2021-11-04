Перша частина музичної анімаційної стрічки від режисера Гарта Дженнінгса зібрала у світовому прокаті понад 800 мільйонів доларів. Тож продовження мультфільму "Співай" було неминучим.

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4 листопада студія Illumination разом з Universal Pictures опублікувала другий офіційний трейлер довгоочікуваного "Співай 2". Крім того, показали і новий постер.

У цей святковий сезон починається нова глава в приголомшливій анімаційній франшизі Illumination з великими мріями і захоплюючими хітами. Завжди оптимістичний коала Бастер Мун і його зірковий склад виконавців готуються до запуску своєї самої сліпучої сценічної феєрії в блискучій світовій столиці розваг,

– мовиться у синопсисі стрічки.

Офіційний трейлер "Співай 2": відео

Сюжет мультфільму "Співай 2"

Анімаційна стрічка розповідає про коалу, на ім'я Бастер Мун, який разом зі своєю новою музичною трупою (герої першої частини мультфільму) організовує пісенний конкурс. У другій частині їм потрібно потрапити у світову столицю розваг Ред шор-Сіті. Є тільки одна заковика: спочатку їм потрібно переконати найзамкнутішу у світі рок-зірку (озвучує ікона світової музики Боно) приєднатися до їхнього грандіозного шоу.

Те, що починається як мрія про великий успіх, стає емоційним нагадуванням про силу музики зцілювати навіть розбите серце,

– йдеться в описі до мультфільму.



Постер Мультфільму "Співай 2" / Фото Singmovie

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Ролі озвучували:

Боно;

Меттью Макконагі;

Різ Візерспун;

Скарлетт Йоханссон;

Тарон Егертон;

Торі Келлі;

Нік Кролл;

Боббі Каннавале;

Холсі;

Фаррелл Вільямс;

Нік Офферман;

Летиція Райт;

Ерік Андре;

Челсі Перетті.

Прем'єра анімаційної стрічки "Співай 2" відбудеться 22 грудня 2021 року.