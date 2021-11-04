Первая часть музыкальной анимационной ленты от режиссера Гарта Дженнингса собрала в мировом прокате более 800 миллионов долларов. Поэтому продолжение мультфильма "Зверопой" было неизбежным.

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4 ноября студия Illumination вместе с Universal Pictures опубликовала второй официальный трейлер долгожданного "Зверопой 2". Кроме того, показали и новый постер.

В этот праздничный сезон начинается новая глава в потрясающей анимационной франшизе Illumination с большими мечтами и захватывающими хитами. Всегда оптимистичный коала Бастер Мун и его звездный состав исполнителей готовятся к запуску своей самой ослепительной сценической феерии в блестящей мировой столице развлечений,

– говорится в синопсисе ленты.

Официальный трейлер "Зверопой 2": видео

Сюжет мультфильма "Зверопой 2"

Анимационная лента рассказывает о коале по имени Бастер Мун, который вместе со своей новой музыкальной труппой (герои первой части мультфильма) организует песенный конкурс. Во второй части им нужно попасть в мировую столицу развлечений Ред шор-Сити. Есть только одна загвоздка: сначала им нужно убедить самую замкнутую в мире рок-звезду (озвучивает икона мировой музыки Боно) присоединиться к их грандиозному шоу.

То, что начинается как мечта о большом успехе, становится эмоциональным напоминанием о силе музыки исцелять даже самое разбитое сердце,

– говорится в описании к мультфильму.



Постер Мультфильма "Зверопой 2" / Фото Singmovie

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Роли озвучивали:

Боно;

Мэттью Макконахи;

Риз Уизерспун;

Скарлетт Йоханссон;

Тарон Эгертон;

Тори Келли;

Ник Кролл;

Бобби Каннавале;

Холси;

Фаррелл Уильямс;

Ник Офферман;

Летиция Райт;

Эрик Андре;

Челси Перетти.

Премьера анимационной ленты "Зверопой 2" состоится 22 декабря 2021 года.