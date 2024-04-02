Игры в пророков: какие предсказания 100-летней давности частично сбылись

Ровно 100 лет назад, в 1924 году, многие газеты делали ряд интересных прогнозов о том, какой будет жизнь будущего. И некоторые из них оказались не такими уж и далекими от истины.

Этот вопрос исследовал ученый из Университета Калгари (Канада) Пол Фейри.

Смотрите также Ученые дали ИИ "внутренний монолог" и обнаружили нечто удивительное

Какие прогнозы таки сбылись

Как отметил Пол Фейри, особенно точными оказались предположения относительно концепции городов будущего. В список вещей, которые оказались близкими к истине, входят:

"автомобили, движущиеся на скоростных трассах через центр города",

"постоянно живые тротуары",

"количество автомобилей увеличивается и размножается бесконечно".

В той же рубке утверждали, что резкое увеличение количества машин приведет к вымиранию лошадей. К счастью, лошади не вымерли, хотя сферы их использования значительно сократились.

Среди других вещей, о которых рассказывалось в рубке, были предсказания о том, что люди будут жить до 100 лет, и хотя это, конечно, не является абсолютным правилом, в наши дни это далеко не редкость. Также было предсказание, что многоквартирные дома будут высотой в 100 этажей – и это, безусловно, правда. А вот пророчество "кино принесет мир во всем мире" пока что не сбылось.

Ранее искусственный интеллект Gemini от Google предупредил человечество о вымирании целого племени. Речь идет о людях, живущих на Северном Сентинелском острове. Правда, произойти это может только при одном условии.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

У світі так багато фантастичних історій. Та чи задумувалися ви, що однією із них може бути ваша? Для цього достатньо пройти простий процес реєстрації на платформі, брати участь в турнірах та вигравати!Напишіть свою королівську історію успіху разом зі слотокінг.