Игры в пророков: какие предсказания 100-летней давности частично сбылись
Источник:Daily Star
Ровно 100 лет назад, в 1924 году, многие газеты делали ряд интересных прогнозов о том, какой будет жизнь будущего. И некоторые из них оказались не такими уж и далекими от истины.
Этот вопрос исследовал ученый из Университета Калгари (Канада) Пол Фейри.
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Какие прогнозы таки сбылись
Как отметил Пол Фейри, особенно точными оказались предположения относительно концепции городов будущего. В список вещей, которые оказались близкими к истине, входят:
- "автомобили, движущиеся на скоростных трассах через центр города",
- "постоянно живые тротуары",
- "количество автомобилей увеличивается и размножается бесконечно".
В той же рубке утверждали, что резкое увеличение количества машин приведет к вымиранию лошадей. К счастью, лошади не вымерли, хотя сферы их использования значительно сократились.
Среди других вещей, о которых рассказывалось в рубке, были предсказания о том, что люди будут жить до 100 лет, и хотя это, конечно, не является абсолютным правилом, в наши дни это далеко не редкость. Также было предсказание, что многоквартирные дома будут высотой в 100 этажей – и это, безусловно, правда. А вот пророчество "кино принесет мир во всем мире" пока что не сбылось.
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